«Начал косить всех подряд». В России произошла вспышка зародившегося в Китае вируса

В некоторых областях России, включая Свердловскую, Бурятию и Республику Алтай, зафиксирована вспышка метапневмовируса, предположительно привезенного из Китая. В основном заболевание затронуло детей, что привело к временному закрытию образовательных учреждений.

Сообщения о распространении вируса появились в социальных сетях, указывая на значительные очереди в поликлиниках. Заболевание также диагностировали у россиян, возвращающихся с отдыха в Китае и Индии.

Специалист по иммунологии Николай Крючков отметил, что метапневмовирус проявляется симптомами типичной респираторной инфекции, такими как лихорадка, воспаление горла, кашель и насморк. Могут также развиться более серьезные осложнения, включая отит и затруднение дыхания.

В Роспотребнадзоре подтвердили, что инфекция встречается ежегодно и обычно лечится стандартными противовирусными препаратами.

Вирусолог Виталий Зверев подчеркнул высокий риск для маленьких детей и пожилых людей, а также лиц с ослабленным иммунитетом. Он также уточнил, что несмотря на слухи, метапневмовирус не обладает высоким уровнем летальности, за исключением редких случаев.

Для предотвращения распространения вируса рекомендуется соблюдение основных мер профилактики, включая частое мытье рук, использование антисептиков, избегание массовых мероприятий и ношение масок при появлении симптомов. При ухудшении состояния следует немедленно обратиться к врачу, пишет lenta.ru.