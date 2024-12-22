Набиуллина уверена в бедах россиян: никаких кредитов и ипотек

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В условиях ускоренного роста инфляции, достигше...

vestnikstroy.ru

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В условиях ускоренного роста инфляции, достигшей 9,5% к концу 2024 года, Банк России принял неожиданное решение о сохранении ключевой ставки на уровне 21%. Это решение стало настоящим сюрпризом для экономических экспертов, многие из которых ожидали повышения ставки до 23% и более для эффективного сдерживания инфляционных процессов.

Основания для решения
На заседании 20 декабря, Совет директоров Банка России оценил текущие денежно-кредитные условия как достаточные для начала снижения инфляционного давления. Решение об удержании ставки на текущем уровне было обосновано также ужесточением кредитных условий и замедлением активности на кредитном рынке, что уже начало влиять на процессы дезинфляции, сообщает rbc.ru.

Факторы влияния и экономический контекст
Помимо уже достигнутой жесткости ставок для заемщиков, которая считается достаточной для контроля инфляции, важную роль в решении сыграли и инфляционные ожидания. На фоне рекордных инфляционных ожиданий населения и бизнеса, уровень которых достиг максимума за последний год, Совет директоров видит в сохранении ставки потенциал для стабилизации экономической ситуации без углубления рецессивных тенденций.

Последствия для экономики
Сохранение ключевой ставки ожидается влиять на различные аспекты экономической жизни страны, включая ставки по кредитам и депозитам, а также покупательскую способность населения. Эксперты прогнозируют, что данное решение поможет постепенно снижать уровень инфляции, минимизируя при этом риски для экономического роста.

Взвешенный подход в нестабильное время
Решение Банка России отражает сложный выбор между необходимостью подавления инфляции и стимулированием экономической активности в условиях глобальной неопределенности. Этот шаг подчеркивает осторожный подход регулятора, стремящегося сбалансировать долгосрочные цели устойчивого развития экономики с актуальными вызовами.

Таким образом, решение Банка России о сохранении ключевой ставки становится важным элементом в стратегии управления национальной экономикой, направленной на обеспечение ее стабильности и устойчивости в меняющемся мире.

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