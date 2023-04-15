Мужчины в РФ массово переписывают имущество на родню из-за электронных повесток

Мужчины в России массово ищут способы срочно переоформить свое имущество на родственников. Рост запросов о том, как оформить квартиру или машину на жену или даже тещу, зафиксирован во всех регионах России в российском сегменте интернета, сообщают "Невские новости".

Случилось это после того, как 12 апреля ГД РФ приняла закон об уклонистах и электронных повестках. Если мужчина, получив повестку в военкомат на "Госуслугах", не явится к военкомам за 20 суток, то ему грозит не только запрет на выезд из РФ, но и запреты на сделки с имуществом, автомобилями, не будет возможности управлять ТС или брать кредиты.

Статистика Google Trends демонстрирует многократный рост подобных запросов в РФ.

Но уйти от ответственности, вероятно, не получится. На ситуацию уже обратили внимание власти, общественница Вера Афанасьева проинформировала, что может случиться и так: запреты и ограничения (обеспечительные меры) распространят и на уклонистов, и на членов их семьи.

