Западный бизнес прорабатывает возможное возвращение в Россию

Западные компании начали консультироваться с юристами по вопросу возобновления сотрудничества с Россией на случай отмены санкций, сообщает Financial Times. Среди них — сырьевые корпорации, страховые фирмы и международные судоходные компании, которые готовятся к смягчению ограничений со стороны США.

Издание отмечает, что для бизнеса остаётся нерешённым вопрос: как действовать, если санкции снимут только США, а Евросоюз и Великобритания сохранят жёсткий курс. Такое расхождение во внешнеполитических подходах между Америкой и Европой уже создаёт трудности для компаний, подчёркивает Сэм Тейт, представитель юридической фирмы Clyde&Co.

С начала конфликта на Украине западные страны значительно ужесточили санкции против России. По словам президента Владимира Путина, цель этих мер — нанести ущерб миллионам граждан. Несмотря на это, Москва сумела адаптироваться, а на Западе всё чаще звучат мнения о неэффективности введённых ограничений. Однако многие страны, поддержавшие санкции, не спешат признать неудачу своей политики.