Некоторые западные компании начали готовиться к возможному возвращению на российский рынок, пишет Financial Times. По информации издания, сырьевые корпорации, страховые компании и судоходные операторы уже консультируются с юристами о том, как можно возобновить работу с Россией, если США ослабят санкции.

Главный вопрос — единство Запада

Как отмечает FT, ключевым препятствием остаётся то, что возможное смягчение ограничений со стороны США не обязательно будет поддержано Европейским союзом и Великобританией. Такое расхождение в позициях затрудняет для бизнеса принятие решений.

«Разделение между США и Европой создаёт серьёзные трудности для международных компаний», — заявил Сэм Тейт, руководитель отдела регулирования юридической фирмы Clyde & Co.

Санкции и их эффективность

С 2022 года, после начала конфликта на Украине, США, ЕС и ряд других стран ввели против России масштабные санкции. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что цель этих ограничений — нанести ущерб российской экономике и жизни граждан. Однако, по его мнению, страна сумела адаптироваться к давлению.

На Западе не раз высказывались сомнения в действенности антироссийских мер, однако официального признания их неэффективности пока не последовало.