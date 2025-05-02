На Западе готовятся к отмене антироссийских санкций, сообщает FT

Целый ряд западных компаний — от сырьевых гигантов до страховщиков и судоходных фирм — начали консультироваться с юристами по вопросу возможного возвращения на российский рынок. Поводом для этого стали разговоры о частичном ослаблении американских санкций.

Проблема: США — за смягчение, Европа — пока нет

Одна из главных сложностей — разногласия между США и Европой. Если Вашингтон решится на отмену части ограничений, а Евросоюз и Великобритания не поддержат это решение, бизнес окажется в юридической ловушке. По словам Сэма Тейта из юридической фирмы Clyde&Co, такой раскол уже стал серьёзной проблемой для компаний, которые не хотят рисковать нарушениями норм ЕС.

Санкции: ожидания и реальность

С начала конфликта на Украине западные страны ввели широкий пакет санкций против России. Однако, по мнению многих аналитиков, они не достигли ожидаемого эффекта. Москва адаптировалась к новому экономическому режиму, а в ряде западных стран начали звучать голоса о неэффективности введённых ограничений. Тем не менее, признав это официально, пока никто не решается, пишет газета Financial Times.