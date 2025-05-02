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На Западе готовятся к отмене антироссийских санкций, сообщает FT

Целый ряд западных компаний — от сырьевых гиган...

absatz.media

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Целый ряд западных компаний — от сырьевых гигантов до страховщиков и судоходных фирм — начали консультироваться с юристами по вопросу возможного возвращения на российский рынок. Поводом для этого стали разговоры о частичном ослаблении американских санкций.

Проблема: США — за смягчение, Европа — пока нет

Одна из главных сложностей — разногласия между США и Европой. Если Вашингтон решится на отмену части ограничений, а Евросоюз и Великобритания не поддержат это решение, бизнес окажется в юридической ловушке. По словам Сэма Тейта из юридической фирмы Clyde&Co, такой раскол уже стал серьёзной проблемой для компаний, которые не хотят рисковать нарушениями норм ЕС.

Санкции: ожидания и реальность

С начала конфликта на Украине западные страны ввели широкий пакет санкций против России. Однако, по мнению многих аналитиков, они не достигли ожидаемого эффекта. Москва адаптировалась к новому экономическому режиму, а в ряде западных стран начали звучать голоса о неэффективности введённых ограничений. Тем не менее, признав это официально, пока никто не решается, пишет газета Financial Times.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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