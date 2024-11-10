«На выходных начнется то, чего не было с 1941 года». Синоптики предсказывают, к чему готовимся

В преддверии выходных россиян ожидает значительное ухудшение погодных условий, особенно это коснется европейской части страны. По прогнозам метеорологов, предстоящие погодные изменения могут стать одними из самых суровых за последние восемь десятилетий.

Резкие погодные перепады

С приходом атмосферного фронта из арктических регионов уже в субботу температура воздуха в Москве и окрестностях резко упадет до минус двух градусов Цельсия. Сопровождаться это будет штормовыми порывами ветра до 15 метров в секунду и значительными колебаниями атмосферного давления, что особенно опасно для людей с метеочувствительностью и хроническими заболеваниями.

Снежные осадки и праздничные холода

К воскресенью, когда в России отмечается День народного единства, снегопады усилятся, покрывая столицу и другие города плотным снежным покровом. Ветер усилится до 18 метров в секунду, а температура может опуститься до минус пяти градусов. Сильный ветер сделает ощущаемую температуру еще ниже, достигая минус десяти - минус пятнадцати градусов по Цельсию, требуя от жителей особой осторожности.

Исторические параллели и советы экспертов

Такие условия для начала ноября являются редкостью, последний раз подобная погода наблюдалась в 1941 году. Метеорологи настоятельно рекомендуют оставаться в помещениях, если нет необходимости выходить на улицу. Предварительная подготовка, такая как утепление дома и проверка отопительных систем, поможет минимизировать риски и дискомфорт от холода и снега.

Защитные меры от непогоды

Перепады давления и сильный ветер увеличивают риски для здоровья, поэтому рекомендуется избегать длительного нахождения на улице, особенно для людей с хроническими заболеваниями. Теплая одежда и заблаговременное планирование могут существенно облегчить перенос непогоды.

Эти предстоящие экстремальные погодные условия требуют повышенного внимания и подготовки, чтобы безопасно и комфортно пережить период сильных морозов и штормовых ветров.