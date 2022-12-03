На Украину в Днепропетровскую область вошел польский спецназ: стали известны их цели

Сводный отряд из сотрудников спецслужб и бойцов спецназа Польши прибыл в город Марганец Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур и источники в ВСУ.

Российский военный пояснил информационному агентству, что задачей поляков в данной ситуации является проведение фильтрации населения и зачистки тех, кто помогает и сочувствует России. Иностанцы переодеты в украинскую форму, но подчиняются непосредственно командованию НАТО.

