На Украине заявили, что российский десант высадился в устье Днепра: "Попытаются вернуть Херсон"

Представитель официального Киева, советник офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что в устье Днепра российские военные высадили десант на стратегически важный Большой Потемкинский остров, который фактически контролирует устье реки и находится недалеко от Херсона.

"Они высадили туда свое сводное подразделение спецназа и радостно пытаются контролировать устье Днепра", - истерично заявил Арестович и пообещал, что по русским десантникам будет работать артиллерия ВСУ.

По украинским данным, на остров высадились 80-й мотострелковой бригады (14-й армейский корпус Северного флота), 25-го отдельного полка спецназа ГРУ и рота подразделения "БАРС" (российские резервисты).

Официальной информации от российского командования по факту десантирования на остров пока нет.

Информация Киев озадачила: есть предложения, что высадка десанта станет началом масштабного наступления ВС РФ на правобережье Херсона. Россия попытается вернуть то, что недавно оставила. А десант лишь прощупывает почву перед наступлением, пишет "Военное обозрение".

