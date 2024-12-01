На телеканале «Россия» – финал шестого сезона программы «Ну-ка, все вместе!»

В преддверии гранд-финала шестого сезона популярного вокального конкурса "Ну-ка, все вместе!" напряжение и ожидание достигают апогея. Изначально начав с 72 талантливых участников, шоу сузилось до одиннадцати финалистов, каждый из которых готов доказать, что именно он или она достоин стать новой звездой на музыкальном олимпе.

Финал, который состоится в эту пятницу, обещает стать настоящим праздником таланта и мастерства. Открытие мероприятия поручено знаменитому Филиппу Киркорову, который не только многократно гость шоу, но и его неизменный вдохновитель. Первой же на сцену выйдет Рита Ричи из Краснодара, задав тон вечера своим выступлением.

Среди финалистов - вокалисты из разных уголков России, а также гость из Бразилии, что делает этот сезон особенно интернациональным.

На кону не просто признание и любовь публики, но и кубок шоу, пять миллионов рублей и эксклюзивная возможность записать сингл, который будет ротироваться на волнах "Нового Радио". Эти ставки добавляют серьезности в соревнование, ведь как отметил Филипп Киркоров, "дело не в деньгах, дело – в народной любви и в этой сиюминутности".

Ведущие шоу, включая Николая Баскова и Сергея Лазарева, подчеркивают значимость этого события как для участников, так и для самих экспертов. Они признают, что каждый сезон шоу ставит перед ними все более сложные задачи, требуя стать более требовательными и внимательными к деталям.

С каждым годом "Ну-ка, все вместе!" не просто развлекает, но и открывает новые имена, дает площадку для роста и самовыражения. Это шоу стало важной частью культурной жизни страны, способствуя развитию музыкального искусства и давая шанс каждому быть услышанным. Так что зрители и фанаты могут ожидать захватывающего финала, полного эмоций и неожиданных поворотов, пишет mospravda.ru.