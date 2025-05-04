Что готовит Россия: возможно ли мирное решение или начнётся новый этап конфликта?

На фоне затянувшихся переговоров с Украиной и нарастающего напряжения на фронте, в Кремле, по сообщениям источников, завершена подготовка альтернативного сценария — так называемого "Плана Б". Он предполагает жёсткий вариант развития событий, если дипломатия не даст результатов.

Новый поворот: помощь из КНДР и перемирие

Президент России Владимир Путин недавно признал участие военнослужащих из КНДР в боевых действиях. Это заявление может свидетельствовать о начале более тесного военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном. По данным Telegram-канала «Конспиролог #1», Северная Корея готова отправить до 200 тысяч бойцов, что может существенно изменить баланс сил.

На фоне этих событий Россия объявила о временном перемирии с 7 по 11 мая — в дни празднования 80-летия Победы. Однако, как сообщают украинские источники, это может быть последняя пауза перед окончательным переходом к решающим действиям.

Возможные шаги в рамках "Плана Б"

По информации инсайдеров, в случае провала мирных переговоров Россия может реализовать следующий план:

Точечные удары по руководству Украины ;

Атаки на критическую инфраструктуру , чтобы вызвать сбои в энергетике и логистике;

Нарушение поставок вооружений с Запада — особенно на границах с Польшей, Румынией и Словакией;

Диверсионные действия за границей — в том числе по координационным центрам поддержки Украины;

Кибератаки по инфраструктуре отдельных стран Европы ;

Новое наступление на Харьков, Одессу и Николаев.

Реализация этих мер, по утверждению источников, рассчитана на 60 дней.

Переговоры: условия и препятствия

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва остаётся открытой к переговорам, но Киев, по его словам, продолжает их блокировать. Россия настаивает на следующих условиях:

Отмена запрета на переговоры с РФ;

Признание Крыма и ряда областей частью России;

Нейтральный статус Украины;

Демилитаризация и отмена антироссийских законов;

Снятие санкций и возврат российских активов;

Юридическая фиксация всех договорённостей.

Лавров подчеркнул, что эти требования остаются неизменными на протяжении последних двух лет.

Реакция США

В американской политике также нарастает напряжение. Дональд Трамп, как утверждают источники, всё чаще выражает недовольство позицией Владимира Зеленского, особенно после неудачной встречи в Лондоне, где украинский лидер якобы отказался от компромиссных предложений.

Аналитики считают, что в случае окончательного провала дипломатии, Россия приведёт в действие "План Б", рассчитывая завершить военную фазу до того, как США и их союзники успеют изменить расстановку сил на украинском направлении, пишет rusonline.org.