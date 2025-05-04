На случай точки в переговорах: Путин и Белоусов предопределили будущее Украины
crimea.ria.ru
Что готовит Россия: возможно ли мирное решение или начнётся новый этап конфликта?
На фоне затянувшихся переговоров с Украиной и нарастающего напряжения на фронте, в Кремле, по сообщениям источников, завершена подготовка альтернативного сценария — так называемого "Плана Б". Он предполагает жёсткий вариант развития событий, если дипломатия не даст результатов.
Новый поворот: помощь из КНДР и перемирие
Президент России Владимир Путин недавно признал участие военнослужащих из КНДР в боевых действиях. Это заявление может свидетельствовать о начале более тесного военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном. По данным Telegram-канала «Конспиролог #1», Северная Корея готова отправить до 200 тысяч бойцов, что может существенно изменить баланс сил.
На фоне этих событий Россия объявила о временном перемирии с 7 по 11 мая — в дни празднования 80-летия Победы. Однако, как сообщают украинские источники, это может быть последняя пауза перед окончательным переходом к решающим действиям.
Возможные шаги в рамках "Плана Б"
По информации инсайдеров, в случае провала мирных переговоров Россия может реализовать следующий план:
Точечные удары по руководству Украины;
Атаки на критическую инфраструктуру, чтобы вызвать сбои в энергетике и логистике;
Нарушение поставок вооружений с Запада — особенно на границах с Польшей, Румынией и Словакией;
Диверсионные действия за границей — в том числе по координационным центрам поддержки Украины;
Кибератаки по инфраструктуре отдельных стран Европы;
Новое наступление на Харьков, Одессу и Николаев.
Реализация этих мер, по утверждению источников, рассчитана на 60 дней.
Переговоры: условия и препятствия
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва остаётся открытой к переговорам, но Киев, по его словам, продолжает их блокировать. Россия настаивает на следующих условиях:
Отмена запрета на переговоры с РФ;
Признание Крыма и ряда областей частью России;
Нейтральный статус Украины;
Демилитаризация и отмена антироссийских законов;
Снятие санкций и возврат российских активов;
Юридическая фиксация всех договорённостей.
Лавров подчеркнул, что эти требования остаются неизменными на протяжении последних двух лет.
Реакция США
В американской политике также нарастает напряжение. Дональд Трамп, как утверждают источники, всё чаще выражает недовольство позицией Владимира Зеленского, особенно после неудачной встречи в Лондоне, где украинский лидер якобы отказался от компромиссных предложений.
Аналитики считают, что в случае окончательного провала дипломатии, Россия приведёт в действие "План Б", рассчитывая завершить военную фазу до того, как США и их союзники успеют изменить расстановку сил на украинском направлении, пишет rusonline.org.
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