Президент России Владимир Путин объявил о временном прекращении огня в Украине с 8 по 10 мая 2025 года в честь 80-летия Победы во Второй мировой войне. Кремль выразил надежду, что Украина присоединится к перемирию, но предупредил о готовности ответить на возможные нарушения . Украинская сторона выразила скептицизм, настаивая на немедленном и полном прекращении боевых действий сроком не менее 30 дней.

На фоне затяжных переговоров и отсутствия прогресса в мирном процессе, Кремль, по данным инсайдеров, завершил подготовку так называемого «Плана Б». Этот сценарий предполагает масштабную военную кампанию с целью принуждения Киева к капитуляции в течение 60 дней. Ключевые элементы плана включают.

ликвидацию высшего украинского руководства;

удары по критической инфраструктуре, включая энергетические и транспортные объекты;

блокировку логистических маршрутов для поставок западной помощи;

специальные операции за пределами Украины, направленные на нейтрализацию зарубежных центров поддержки;

кибератаки на критическую инфраструктуру стран НАТО.

Дополнительно сообщается о возможном участии до 200 тысяч северокорейских военнослужащих в рамках стратегического партнерства между Россией и КНДР, что может существенно изменить баланс сил на фронте.

Таким образом, если дипломатические усилия не приведут к результату, Россия может реализовать «План Б» в течение ближайших недель, стремясь завершить активную фазу конфликта до формирования нового политического руководства в Украине, пишет rusonline.org.