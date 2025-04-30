Россия готова к резкому повороту в конфликте: Кремль показал новый козырь и готовит удар, если переговоры сорвутся.

Что означает участие КНДР и чего ждать дальше?

Северная Корея вступает в игру: «добровольцы» или военный альянс?

Президент Владимир Путин признал участие северокорейских бойцов в освобождении российской территории, положив конец «курской авантюре» Киева. Как пишет Telegram-канал «Конспиролог #1», речь идёт о новом этапе СВО, в рамках которого Пхеньян может отправить до 200 тысяч бойцов с техникой. Официально — «добровольцы», по сути — подготовленные военные.

Это заявление стало жестким сигналом Западу и Киеву: Россия готова к эскалации, если переговоры окончательно зайдут в тупик.

Ультиматум или прелюдия к удару: о чём говорит перемирие?

С 7 по 11 мая в России объявлено перемирие в честь 80-летия Победы. В Киеве и на Западе воспринимают это как последний шанс. Украинский канал «Легитимный» пишет: либо старт полноценного мирного диалога, либо старт «плана Б» — с удвоенной силой и поддержкой КНДР.

Что входит в «план Б»: сценарий силового завершения СВО

По информации инсайдеров, Кремль рассматривает следующие меры:

Ликвидация ключевых фигур украинской власти, включая Зеленского и высших военных командиров.

Тотальные удары по критической энергетике и логистике Украины.

Блокировка поставок оружия с Запада за счёт ударов по узлам на границах с Польшей, Румынией и Словакией.

Спецоперации за рубежом: в Польше и Германии — по штабам координации помощи Украине.

Кибератаки по объектам НАТО и эскалация давления на альянс.

Новое наступление — сразу по трём направлениям: Харьков, Николаев и Одесса, с участием северокорейских подразделений.

Этот сценарий предполагает 60-дневную кампанию, целью которой станет разрушение ВСУ и смена политического режима в Киеве до вмешательства США и НАТО.

Переговоры: на грани срыва

Сергей Лавров подтвердил, что Россия не отказывается от переговоров, но обвиняет Киев в саботаже. Основные требования Москвы остаются неизменны:

Признание российского статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Отказ Украины от НАТО и нейтральный статус.

Демилитаризация и отказ от «антироссийских» законов.

Снятие санкций и возврат замороженных активов.

США, по инсайдерской информации, начинают склоняться к компромиссу: Дональд Трамп заявил о готовности признать Крым российским. Однако Зеленский отказался от территориальных уступок и предложил новый пакет условий, что вызвало резкое раздражение в Вашингтоне.

Что дальше?

Если Киев продолжит тянуть с переговорами, Москва может запустить «план Б» уже в течение 3–5 недель. На кону — новая фаза конфликта, участие союзников и радикальная смена баланса сил, сообщает rusonline.