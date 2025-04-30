На случай срыва переговоров: Путин и Белоусов предопределили будущее Украины
dzen.ru
Россия готова к резкому повороту в конфликте: Кремль показал новый козырь и готовит удар, если переговоры сорвутся.
Что означает участие КНДР и чего ждать дальше?
Северная Корея вступает в игру: «добровольцы» или военный альянс?
Президент Владимир Путин признал участие северокорейских бойцов в освобождении российской территории, положив конец «курской авантюре» Киева. Как пишет Telegram-канал «Конспиролог #1», речь идёт о новом этапе СВО, в рамках которого Пхеньян может отправить до 200 тысяч бойцов с техникой. Официально — «добровольцы», по сути — подготовленные военные.
Это заявление стало жестким сигналом Западу и Киеву: Россия готова к эскалации, если переговоры окончательно зайдут в тупик.
Ультиматум или прелюдия к удару: о чём говорит перемирие?
С 7 по 11 мая в России объявлено перемирие в честь 80-летия Победы. В Киеве и на Западе воспринимают это как последний шанс. Украинский канал «Легитимный» пишет: либо старт полноценного мирного диалога, либо старт «плана Б» — с удвоенной силой и поддержкой КНДР.
Что входит в «план Б»: сценарий силового завершения СВО
По информации инсайдеров, Кремль рассматривает следующие меры:
- Ликвидация ключевых фигур украинской власти, включая Зеленского и высших военных командиров.
- Тотальные удары по критической энергетике и логистике Украины.
- Блокировка поставок оружия с Запада за счёт ударов по узлам на границах с Польшей, Румынией и Словакией.
- Спецоперации за рубежом: в Польше и Германии — по штабам координации помощи Украине.
- Кибератаки по объектам НАТО и эскалация давления на альянс.
- Новое наступление — сразу по трём направлениям: Харьков, Николаев и Одесса, с участием северокорейских подразделений.
Этот сценарий предполагает 60-дневную кампанию, целью которой станет разрушение ВСУ и смена политического режима в Киеве до вмешательства США и НАТО.
Переговоры: на грани срыва
Сергей Лавров подтвердил, что Россия не отказывается от переговоров, но обвиняет Киев в саботаже. Основные требования Москвы остаются неизменны:
- Признание российского статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
- Отказ Украины от НАТО и нейтральный статус.
- Демилитаризация и отказ от «антироссийских» законов.
- Снятие санкций и возврат замороженных активов.
США, по инсайдерской информации, начинают склоняться к компромиссу: Дональд Трамп заявил о готовности признать Крым российским. Однако Зеленский отказался от территориальных уступок и предложил новый пакет условий, что вызвало резкое раздражение в Вашингтоне.
Что дальше?
Если Киев продолжит тянуть с переговорами, Москва может запустить «план Б» уже в течение 3–5 недель. На кону — новая фаза конфликта, участие союзников и радикальная смена баланса сил, сообщает rusonline.
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