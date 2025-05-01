На фоне затянувшихся переговоров с Украиной и ухудшения ситуации на фронте, в Кремле, по словам источников, завершена подготовка резервного сценария — так называемого «плана Б». Его цель — добиться капитуляции Киева в течение 60 дней. Президент Владимир Путин, по данным Telegram-каналов, продемонстрировал «козырь» — готовность к новому этапу конфликта с привлечением союзников, включая КНДР.

Северокорейские силы на стороне России?

Появилась информация, что Северная Корея направляет в Россию новые военные подразделения. Формально — добровольцы, на деле — тысячи солдат с техникой. Если информация подтвердится, это серьёзно изменит расстановку сил на фронте.

Новый удар — с Сумского направления

Главный вектор возможного наступления смещается с юга на северо-восток Украины. Российские силы сосредоточены в Сумской области, особенно в районе Юнаковки — ключевого логистического узла ВСУ. При успехе Москва сможет взять под контроль Сумы и угрожать снабжению всей украинской группировки на востоке.

Что включает в себя «план Б»?

По данным инсайдеров, план включает:

Точечные удары по украинской элите (вплоть до Зеленского);

Уничтожение ключевой инфраструктуры (энергетика, транспорт);

Блокировку поставок оружия с запада;

Спецоперации за рубежом — в Польше и Германии;

Кибератаки на объекты НАТО;

Масштабные наступления на Харьков, Николаев и Одессу.

Цель — быстрый крах украинского сопротивления и смена власти в Киеве.

Перемирие или последняя пауза перед эскалацией?

28 апреля Владимир Путин объявил временное перемирие — с 7 по 11 мая, в честь 80-летия Победы. Украинские источники называют это последней возможностью для переговоров. Далее возможен резкий переход к силовому сценарию.

Условия Москвы

Глава МИД РФ Сергей Лавров вновь озвучил позиции России:

Признание новых границ РФ;

Нейтральный статус Украины;

Отмена антироссийских законов и санкций;

Возвращение замороженных активов;

Юридически оформленные гарантии от Киева.

По мнению российских дипломатов, Украина эти условия игнорирует. А западные партнёры, включая Дональда Трампа, всё чаще выражают недовольство позицией Зеленского.

Вывод

Если переговоры окончательно провалятся, Россия готова к силовому сценарию. Судя по подготовке, это может стать самым жёстким этапом конфликта. А ход событий в ближайшие недели определит, будет ли шанс на мир или начнётся новая фаза эскалации, пишет rusonline.org.