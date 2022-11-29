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На подконтрольной Киеву части Херсонщины насмерть забили мать и сына из-за денег

На подконтрольной Киеву части Херсонщины насмерть забили мать и сына из-за денег

Фото: profile.ru

На подконтрольной Киеву правобережной части Херсонской области продолжаются внесудебные расправы и фильтрация населения. Как стало известно, из-за денег там убили семью - мать и сына, рассказал изданию РИА Новости глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.

"Неугодных, на которых показали пальцем украинские агенты, или просто были кем-то недовольны в личной жизни, просто забивали насмерть. Нам известны случаи, когда семью — мать и сына — забили до полусмерти, потребовали денег. А потом мы узнали, что мать и сына забили (насмерть. — Прим. ред.)", — заявил Барбашов.

Происходящее в занятых украинскими войсками районах правобережной части Херсонщины он называет "разгулом нацистского террора".

"То, что в те места, где проходит фильтрация, не допускают журналистов даже лояльных (киевским властям. — Прим. ред.) западных СМИ, ярко свидетельствует о том, что происходящее там не имеет никакого отношения к законности, вообще к соблюдению каких-либо прав. То есть расправляются с теми, кто им представляется неугодными. Без соблюдения какой-либо законности и каких-либо прав. И все это поддерживается мировым сообществом так называемым, Европой", — заключил Барбашов.

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