На подконтрольной Киеву части Херсонщины насмерть забили мать и сына из-за денег

На подконтрольной Киеву правобережной части Херсонской области продолжаются внесудебные расправы и фильтрация населения. Как стало известно, из-за денег там убили семью - мать и сына, рассказал изданию РИА Новости глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.

"Неугодных, на которых показали пальцем украинские агенты, или просто были кем-то недовольны в личной жизни, просто забивали насмерть. Нам известны случаи, когда семью — мать и сына — забили до полусмерти, потребовали денег. А потом мы узнали, что мать и сына забили (насмерть. — Прим. ред.)", — заявил Барбашов.

Происходящее в занятых украинскими войсками районах правобережной части Херсонщины он называет "разгулом нацистского террора".