На пенсию выходим по старым правилам: пенсионную реформу решили приостановить — россияне ликуют
islamnews.ru
С 2019 года в России поэтапно повышается возраст выхода на пенсию. К 2028 году мужчины будут оформлять пенсию с 65 лет, женщины — с 60.
Но не все обязаны ждать этого срока. Некоторые граждане могут уйти на заслуженный отдых раньше. Вот кто имеет на это право и какие условия необходимо выполнить.
1. Многодетные и опекуны: пенсия за заботу
- Женщины с пятью и более детьми, вырастившие их до восьми лет, могут выйти на пенсию в 50 лет, если имеют не менее 15 лет стажа.
- Мужчины и женщины, ухаживавшие за ребёнком-инвалидом, получают право на пенсию с 55 и 50 лет соответственно, при стаже от 20 и 15 лет.
- Опекуны инвалидов с детства — пенсионный возраст снижается на 1 год за каждые 1,5 года опеки, максимум — на 5 лет.
2. За долгую службу: выслуга лет
- Мужчины с 42-летним стажем могут выйти на пенсию уже в 60 лет.
- Женщины с 37-летним стажем — в 55 лет.
3. Учителя, врачи, артисты: стаж — решает
- Педагоги — пенсия после 25 лет работы в образовательных учреждениях.
- Медики — после 25 лет в сельской местности или 30 лет в городе.
- Артисты — от 15 до 30 лет стажа, в зависимости от рода деятельности.
С 2023 года пенсия назначается через 5 лет после выработки нужного стажа, кроме артистов, достигших предельного возраста.
4. Работники опасных профессий
Для тех, кто трудится во вредных условиях, действуют специальные льготы:
Список №1 (например, шахтёры, металлурги):
- Мужчины — в 50 лет,
- Женщины — в 45 лет.
Список №2 (тяжёлые условия):
- Мужчины — в 55 лет,
- Женщины — в 50 лет.
Если не хватает стажа, возраст снижается пропорционально — по 1 году за каждый год (Список №1) или за 2,5 года (Список №2).
5. Северяне и сокращённые сотрудники
Женщины с двумя и более детьми, проработавшие не менее 12 лет на Крайнем Севере или 17 лет в приравнённых районах, могут выйти на пенсию в 50 лет.
Уволенные по сокращению мужчины с 25 годами стажа и женщины с 20 годами тоже имеют право на досрочное оформление пенсии.
Что нужно знать работодателям
Дополнительные отчисления
Работодатели, чьи сотрудники заняты во вредных условиях, обязаны платить повышенные тарифы:
- 9% — по Списку №1,
- 6% — по Списку №2.
Если условия труда не прошли официальную оценку (СОУТ), применяются прежние тарифы. Нарушения по уплате — повод для штрафов.
Помощь в оформлении
Работодатель обязан при необходимости отправить в СФР:
- копии трудовых договоров,
- сведения о стаже,
- согласие на обработку персональных данных.
Увольнение без отработки
При первом выходе на пенсию сотрудник имеет право уйти без двухнедельной отработки. В трудовой будет запись:
- «Уволен в связи с выходом на пенсию (пункт 3 части 1 статьи 77 ТК РФ)».
Если вы или ваши близкие попадаете под одну из этих категорий — важно заранее узнать все детали и оформить всё правильно. Это может значительно упростить и ускорить процесс получения заслуженного отдыха.
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