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На пенсию выходим по старым правилам: пенсионную реформу решили приостановить — россияне ликуют

Пенсионный возраст в России растёт, но для ряда...

islamnews.ru

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С 2019 года в России поэтапно повышается возраст выхода на пенсию. К 2028 году мужчины будут оформлять пенсию с 65 лет, женщины — с 60.

Но не все обязаны ждать этого срока. Некоторые граждане могут уйти на заслуженный отдых раньше. Вот кто имеет на это право и какие условия необходимо выполнить.

1. Многодетные и опекуны: пенсия за заботу

  • Женщины с пятью и более детьми, вырастившие их до восьми лет, могут выйти на пенсию в 50 лет, если имеют не менее 15 лет стажа.
  • Мужчины и женщины, ухаживавшие за ребёнком-инвалидом, получают право на пенсию с 55 и 50 лет соответственно, при стаже от 20 и 15 лет.
  • Опекуны инвалидов с детства — пенсионный возраст снижается на 1 год за каждые 1,5 года опеки, максимум — на 5 лет.

2. За долгую службу: выслуга лет

  • Мужчины с 42-летним стажем могут выйти на пенсию уже в 60 лет.
  • Женщины с 37-летним стажем — в 55 лет.

3. Учителя, врачи, артисты: стаж — решает

  • Педагоги — пенсия после 25 лет работы в образовательных учреждениях.
  • Медики — после 25 лет в сельской местности или 30 лет в городе.
  • Артисты — от 15 до 30 лет стажа, в зависимости от рода деятельности.

С 2023 года пенсия назначается через 5 лет после выработки нужного стажа, кроме артистов, достигших предельного возраста.

4. Работники опасных профессий

Для тех, кто трудится во вредных условиях, действуют специальные льготы:

Список №1 (например, шахтёры, металлурги):

  • Мужчины — в 50 лет,
  • Женщины — в 45 лет.

Список №2 (тяжёлые условия):

  • Мужчины — в 55 лет,
  • Женщины — в 50 лет.

Если не хватает стажа, возраст снижается пропорционально — по 1 году за каждый год (Список №1) или за 2,5 года (Список №2).

5. Северяне и сокращённые сотрудники

Женщины с двумя и более детьми, проработавшие не менее 12 лет на Крайнем Севере или 17 лет в приравнённых районах, могут выйти на пенсию в 50 лет.

Уволенные по сокращению мужчины с 25 годами стажа и женщины с 20 годами тоже имеют право на досрочное оформление пенсии.

Что нужно знать работодателям

Дополнительные отчисления

Работодатели, чьи сотрудники заняты во вредных условиях, обязаны платить повышенные тарифы:

  • 9% — по Списку №1,
  • 6% — по Списку №2.

Если условия труда не прошли официальную оценку (СОУТ), применяются прежние тарифы. Нарушения по уплате — повод для штрафов.

Помощь в оформлении

Работодатель обязан при необходимости отправить в СФР:

  • копии трудовых договоров,
  • сведения о стаже,
  • согласие на обработку персональных данных.

Увольнение без отработки

При первом выходе на пенсию сотрудник имеет право уйти без двухнедельной отработки. В трудовой будет запись:

  • «Уволен в связи с выходом на пенсию (пункт 3 части 1 статьи 77 ТК РФ)».

Если вы или ваши близкие попадаете под одну из этих категорий — важно заранее узнать все детали и оформить всё правильно. Это может значительно упростить и ускорить процесс получения заслуженного отдыха.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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