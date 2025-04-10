На пенсию выходим по старым правилам: пенсионную реформу решили приостановить — россияне ликуют

С 2019 года в России поэтапно повышается возраст выхода на пенсию. К 2028 году мужчины будут оформлять пенсию с 65 лет, женщины — с 60.

Но не все обязаны ждать этого срока. Некоторые граждане могут уйти на заслуженный отдых раньше. Вот кто имеет на это право и какие условия необходимо выполнить.

1. Многодетные и опекуны: пенсия за заботу

Женщины с пятью и более детьми, вырастившие их до восьми лет, могут выйти на пенсию в 50 лет, если имеют не менее 15 лет стажа.

Мужчины и женщины, ухаживавшие за ребёнком-инвалидом, получают право на пенсию с 55 и 50 лет соответственно, при стаже от 20 и 15 лет.

Опекуны инвалидов с детства — пенсионный возраст снижается на 1 год за каждые 1,5 года опеки, максимум — на 5 лет.

2. За долгую службу: выслуга лет

Мужчины с 42-летним стажем могут выйти на пенсию уже в 60 лет.

Женщины с 37-летним стажем — в 55 лет.

3. Учителя, врачи, артисты: стаж — решает

Педагоги — пенсия после 25 лет работы в образовательных учреждениях.

Медики — после 25 лет в сельской местности или 30 лет в городе.

Артисты — от 15 до 30 лет стажа, в зависимости от рода деятельности.

С 2023 года пенсия назначается через 5 лет после выработки нужного стажа, кроме артистов, достигших предельного возраста.

4. Работники опасных профессий

Для тех, кто трудится во вредных условиях, действуют специальные льготы:

Список №1 (например, шахтёры, металлурги):

Мужчины — в 50 лет,

Женщины — в 45 лет.

Список №2 (тяжёлые условия):

Мужчины — в 55 лет,

Женщины — в 50 лет.

Если не хватает стажа, возраст снижается пропорционально — по 1 году за каждый год (Список №1) или за 2,5 года (Список №2).

5. Северяне и сокращённые сотрудники

Женщины с двумя и более детьми, проработавшие не менее 12 лет на Крайнем Севере или 17 лет в приравнённых районах, могут выйти на пенсию в 50 лет.

Уволенные по сокращению мужчины с 25 годами стажа и женщины с 20 годами тоже имеют право на досрочное оформление пенсии.

Что нужно знать работодателям

Дополнительные отчисления

Работодатели, чьи сотрудники заняты во вредных условиях, обязаны платить повышенные тарифы:

9% — по Списку №1,

6% — по Списку №2.

Если условия труда не прошли официальную оценку (СОУТ), применяются прежние тарифы. Нарушения по уплате — повод для штрафов.

Помощь в оформлении

Работодатель обязан при необходимости отправить в СФР:

копии трудовых договоров,

сведения о стаже,

согласие на обработку персональных данных.

Увольнение без отработки

При первом выходе на пенсию сотрудник имеет право уйти без двухнедельной отработки. В трудовой будет запись:

«Уволен в связи с выходом на пенсию (пункт 3 части 1 статьи 77 ТК РФ)».

Если вы или ваши близкие попадаете под одну из этих категорий — важно заранее узнать все детали и оформить всё правильно. Это может значительно упростить и ускорить процесс получения заслуженного отдыха.