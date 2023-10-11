На пенсию в 55-60 лет: назван реальный механизм раннего выхода на пенсию

Пенсионная реформа в России не оставляет надежды на ранний выход на пенсию. К 2028 году мужчины будут выходить на отдых в 65, женщины - в 60 лет.

Однако уже сейчас можно начать получать пенсию по старым пенсионным стандартам - в 55/60 лет.

Речь об участниках программы пенсионного страхования, заключивших договор с любым пенсионным фондом.

В таком случае размер выплат будет пропорционален сроку страховых выплат.

Получить страховые выплаты можно и сразу целиком, и разбить на ежемесячные платежи, получая положенное постепенно.

Если заключить договор в 40 лет и каждый месяц платить по 3 тысячи, то к 55 годам можно получать до 16 тысяч ежемесячно на протяжении пяти лет.