Новости России
· Служба новостей

На пенсию в 55-60 лет: назван действующий вариант раннего выхода на пенсию

На пенсию в 55-60 лет: назван действующий вариант раннего выхода на пенсию

Фото: социальные сети

Подписаться в Telegram

Прежний пенсионный возраст в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин - уже несбыточная мечта россиян, его повысили и до 2028 планомерно будут поднимать до 60 и 65 лет соответственно.

Однако есть способ начать получать пенсию по старым возрастным меркам. Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал, что это доступно для россиян, которые принимают участие в программе пенсионных накоплений.

Если заключить договор с любым пенсионным фондом, что в дальнейшем размер выплаты будет находиться в прямой зависимости от времени и объема накоплений, информирует главный поставщик счастливых пенсионных новостей - издание primpress.

Если россиянин в 40 лет заключит договор и ежемесячно будет пополнять накопительный счет на 3 тысячи рублей, то к 55 годам можно будет получать более 16 тысяч рублей в месяц на протяжении пяти лет, пока не наступит уже полноценная пенсия.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

12 часов назад

Авто относится к последней партии: в Казани топ-версию ВАЗ-2109 продают за миллион рублей

Гид по скидкам Казани

17 часов назад

Мамам из каждого чайника кричат, что будет трудно. Но можно не страдать! Как в Казани живут счастливые мамы?

лазерное удаление плесени москва

Новости Татарстана

6 часов назад

Выставлен за 28,9 миллиона: сын госсоветника Татарстана продает спорткар-внедорожник

Новости Казани

день назад

Казанцы продают 5-рублевые купюры за 3 млн рублей

ремонт двигателя трактора в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане установили один из самых низких прожиточных минимумов в ПФО

Новости Казани

12 часов назад

Потратили 16 миллиардов: Метшин назвал жителей Казани, уставших от туристов, «ворчунами»

Новости Татарстана

день назад

Скончался экс-председатель Госкино РТ Зуфар Бухараев

Новости Казани

день назад

Казанский водитель автобуса ежедневно бросает пассажиров
Лонгриды
4 дня назад

Как будут выглядеть гостиницы у «Миллениума» на берегу Казанки?

Как будут выглядеть гостиницы у «Миллениума» на берегу Казанки?

Новости Татарстана

6 часов назад

Поразила жюри своим талантом: оперная певица из Казани прошла в шоу «Голос» в Германии

Гид по скидкам Казани

19 часов назад

Деремся, лепим и летаем: чем стоит заняться казанцам осенью 2023 года

Новости Татарстана

6 часов назад

Выставлен за 28,9 миллиона: сын госсоветника Татарстана продает спорткар-внедорожник

Новости Казани

6 часов назад

«Решили, что лучше уехать в Канаду»: Сергачев рассказал, почему не стал подписывать контракт с «Ак Барсом»
Дорожная отрасль является одной из самых устойчивых: в Казани обсудили строительство трассы М-12
Новости Татарстана
5 часов назад

Дорожная отрасль является одной из самых устойчивых: в Казани обсудили строительство трассы М-12

Новости Казани

7 часов назад

Разместят туристическую навигацию: в Казани появятся тактильные карты для туристов с ОВЗ

Новости Казани

8 часов назад

Готовы и к чрезвычайным ситуациям: в Казани оборудовали первую площадку для складирования снега с системой очистки воды

Новости Казани

9 часов назад

Хорошо себя показала: в Казани закупят мраморную крошку для борьбы с гололедицей
Чтобы муха не проскочила: как обеспечивается безопасность в современных новостройках?
Интересное в Казани
6 дней назад

Чтобы муха не проскочила: как обеспечивается безопасность в современных новостройках?