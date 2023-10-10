На пенсию в 55-60 лет: назван действующий вариант раннего выхода на пенсию

Прежний пенсионный возраст в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин - уже несбыточная мечта россиян, его повысили и до 2028 планомерно будут поднимать до 60 и 65 лет соответственно.

Однако есть способ начать получать пенсию по старым возрастным меркам. Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал, что это доступно для россиян, которые принимают участие в программе пенсионных накоплений.

Если заключить договор с любым пенсионным фондом, что в дальнейшем размер выплаты будет находиться в прямой зависимости от времени и объема накоплений, информирует главный поставщик счастливых пенсионных новостей - издание primpress.

Если россиянин в 40 лет заключит договор и ежемесячно будет пополнять накопительный счет на 3 тысячи рублей, то к 55 годам можно будет получать более 16 тысяч рублей в месяц на протяжении пяти лет, пока не наступит уже полноценная пенсия.

