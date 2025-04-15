На пенсию по старости никто не выйдет: актуальный график выхода на пенсию в 2025 - таблица по годам

С каждым годом правила выхода на пенсию в России становятся сложнее. Из-за продолжающегося повышения пенсионного возраста всё больше граждан сталкиваются с неопределённостью.

В 2025 году многие не смогут оформить пенсию в привычные сроки, как это уже происходило в 2023 году.

Согласно плану властей, к 2029 году мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 60. Несмотря на поэтапность изменений, граждане часто сталкиваются с непониманием переходных положений, что может привести к задержкам при оформлении выплат.

Примерные сроки выхода на пенсию

Для мужчин:

Родившиеся в 1961 году — выход в 2024 году

1962 года рождения — в 2026 году

Далее — повышение продолжается вплоть до 2035 года

Для женщин:

1966 года рождения — пенсия с 2024 года

1967 года рождения — в 2026 году

Минимальный возраст 60 лет будет достигнут к 2030 году

Важно: график примерный, индивидуальные случаи могут отличаться. Обязательно уточняйте детали в ПФР.

Кто может выйти на пенсию досрочно

1. По стажу:

Женщины с трудовым стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем от 42 лет могут выйти на пенсию на два года раньше при достижении 55 и 60 лет соответственно.

2. Предпенсионеры:

Граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут рассчитывать на досрочное назначение пенсии. Вопрос решается индивидуально в отделении ПФР.

3. Льготные категории:

Право на досрочную пенсию также имеют:

Работники опасных и вредных производств

Многодетные матери

Жители Крайнего Севера и приравненных территорий

Полный список и условия следует уточнять в законодательных актах и при личной консультации.

Как подготовиться к оформлению пенсии в 2025 году

Обратитесь в ПФР заранее — желательно за год до предполагаемой даты выхода.

Проверьте трудовой стаж — соберите подтверждающие документы.

Уточните, подходите ли вы под льготные категории.

Подготовьте полный пакет документов, включая СНИЛС, паспорт, трудовую книжку и справки.

Не откладывайте — чем раньше начнёте подготовку, тем проще будет оформить выплаты без задержек.

В условиях реформы главное — быть на шаг впереди. Изменения в пенсионной системе требуют от граждан большей осведомлённости и активности. Забота о будущем — это ваша ответственность.

Обратитесь за консультацией в Пенсионный фонд, чтобы точно знать, на что вы имеете право и когда сможете им воспользоваться, сообщает progoroduhta.