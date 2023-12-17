Новости России
· Артем Акчурин

На пенсию отпустят в 55/60 лет: в Госдуме озвучили важное условие

Подписаться в Telegram

Государственная Дума активно обсуждает возможное снижение пенсионного возраста. Об этом сообщают «Известия». По планам, законопроект, направленный на внесение изменений в законодательство, будет представлен в нижнюю палату уже 13 декабря.

Пояснительная записка к данному законопроекту подчеркивает, что на сегодняшний день действующее законодательство устанавливает пенсионный возраст в 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, за исключением отдельных профессий, где возможна преждевременная отставка. Более того, гражданам, обладающим трудовым стажем не менее 42 лет для мужчин и 37 лет для женщин, страховая пенсия по старости может быть назначена за 24 месяца до достижения общего пенсионного возраста, который законом установлен.

Также поясняется, что учитывая факт того, что большинство выпускников школ продолжают свое образование в высших или средних учебных заведениях и начинают свою трудовую деятельность в возрасте 23-24 лет, преждевременный выход на пенсию в данном случае является всего лишь формальностью, лишенной практического применения.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

16 часов назад

Стало известно, что сказал Марат на татарском языке после выступления пальто

Новости Татарстана

16 часов назад

Из-за трех смертельных ДТП в Нижнекамске соберут комиссию по БДД

дезинсекция цена дезинсекция тараканов цена

Новости Татарстана

день назад

На казанских сельхозярмарках раскупили более 200 тыс. яиц

Интересное в Казани

3 дня назад

ГК ТОЧНО заходит в Казань

чистка принтера самсунг в Москве

Новости Татарстана

день назад

Главу МЧС РТ отстранили от должности

Новости Татарстана

22 часа назад

Актер Копейкин высказался о продолжении сериала «Слово пацана»

Новости Татарстана

день назад

Госстройнадзор отстранил подрядчиков проекта «Наш двор»

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане УФАС проверит производителей яиц
Лонгриды
3 дня назад

3 млн рублей и корона «Мисс Офис»: как жительница Казани стала лучшей в России

3 млн рублей и корона «Мисс Офис»: как жительница Казани стала лучшей в России

Новости Татарстана

14 минут назад

Дебетовые карты с начислением процентов на остаток: максимизация прибыли от своих средств

Новости Татарстана

59 минут назад

В Казани завершено исследование участка под новый парк аттракционов

Новости Татарстана

час назад

В Нижнекамске был назначен новый руководитель следственного комитета

Новости Татарстана

14 часов назад

Татарстанец стал серебряным призером на турнире по греко-римской борьбе
«Пьяные гости, дети-матершинники и встреча в трусах»: чем может обернуться вызов Деда Мороза на дом в Казани
Лонгриды
4 дня назад

«Пьяные гости, дети-матершинники и встреча в трусах»: чем может обернуться вызов Деда Мороза на дом в Казани

Новости Татарстана

14 часов назад

Цены на яйца начнут снижаться после Нового года

Новости Татарстана

16 часов назад

Стало известно, что сказал Марат на татарском языке после выступления пальто

Новости Татарстана

16 часов назад

В Челнах открыли главную новогоднюю елку
Женские секреты: девушки Казани раскрыли деликатные подробности своей жизни
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Женские секреты: девушки Казани раскрыли деликатные подробности своей жизни