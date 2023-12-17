На пенсию отпустят в 55/60 лет: в Госдуме озвучили важное условие

Государственная Дума активно обсуждает возможное снижение пенсионного возраста. Об этом сообщают «Известия». По планам, законопроект, направленный на внесение изменений в законодательство, будет представлен в нижнюю палату уже 13 декабря.





Пояснительная записка к данному законопроекту подчеркивает, что на сегодняшний день действующее законодательство устанавливает пенсионный возраст в 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, за исключением отдельных профессий, где возможна преждевременная отставка. Более того, гражданам, обладающим трудовым стажем не менее 42 лет для мужчин и 37 лет для женщин, страховая пенсия по старости может быть назначена за 24 месяца до достижения общего пенсионного возраста, который законом установлен.Также поясняется, что учитывая факт того, что большинство выпускников школ продолжают свое образование в высших или средних учебных заведениях и начинают свою трудовую деятельность в возрасте 23-24 лет, преждевременный выход на пенсию в данном случае является всего лишь формальностью, лишенной практического применения.