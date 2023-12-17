На пенсию отпустят в 55/60 лет: в Госдуме озвучили важное условие
Государственная Дума активно обсуждает возможное снижение пенсионного возраста. Об этом сообщают «Известия». По планам, законопроект, направленный на внесение изменений в законодательство, будет представлен в нижнюю палату уже 13 декабря.
Также поясняется, что учитывая факт того, что большинство выпускников школ продолжают свое образование в высших или средних учебных заведениях и начинают свою трудовую деятельность в возрасте 23-24 лет, преждевременный выход на пенсию в данном случае является всего лишь формальностью, лишенной практического применения.