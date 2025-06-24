На окна ничего не вешаю и кондиционер не включаю: подсмотрела идею у южных народов - дома свежо даже в дьявольскую жару

Как справиться с жарой в квартире: турецкий метод, который охлаждает без кондиционера

Летняя жара в квартире может быть настоящей проблемой. Однако есть простой и эффективный способ поддерживать прохладу в помещении без кондиционера — использование отражающих белых тканей. Узнайте, как применять этот метод в домашних условиях.

Почему в квартире так жарко?

Основная причина перегрева в летние месяцы — прямые солнечные лучи, которые проходят через окна. Они не только нагревают воздух, но и воздействуют на поверхности: мебель, полы, подоконники. Даже если вы часто проветриваете комнату, жар всё равно возвращается.

Турецкий метод: отражающие белые ткани

В Турции, как и в других странах с жарким климатом, используется метод с гюнешликами — плотными белыми шторами, которые вешают на окна в жару. Белая ткань эффективно отражает солнечные лучи, предотвращая проникновение тепла в комнату. Это позволяет поддерживать комфортную температуру, даже без кондиционера, что особенно актуально в условиях высокой стоимости электроэнергии.

Как организовать защиту от солнца своими руками?

Не нужно искать специальные шторы. Можно использовать доступные материалы:

Плотная белая простыня или отрез светлой ткани.

Закрепите её на окне с помощью карниза, прищепок или скотча.

Повесьте ткань с утра, когда солнце особенно активно.

Дополнительный эффект увлажнения

Если слегка намочить ткань перед повешением, это не только снизит температуру в комнате, но и повысит влажность воздуха, что облегчит жару, особенно если в доме работает кондиционер, который часто пересушивает воздух.

Простой и недорогой метод с использованием белых тканей — это отличный способ справиться с летней жарой. Этот приём, заимствованный у жителей южных стран, подходит и для наших широт. Попробуйте, и почувствуйте разницу!