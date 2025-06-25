На окна ничего не вешаю и кондиционер не использую: подсмотрела идею у южных народов - дома свежо даже в дьявольскую жару

Как охладить квартиру без кондиционера: турецкий метод с белой тканью

Жаркое лето превращает квартиру в парник? Воспользуйтесь простым и эффективным способом из Турции — белые отражающие ткани на окнах. Такой метод позволяет снизить температуру в помещении без кондиционера.

Почему дома так жарко?

Главный виновник — солнце. Прямые лучи нагревают воздух и поверхности, особенно пол, мебель и подоконники. Даже сквозняк не всегда помогает, если окна открыты днём.

Турецкий метод: гюнешлики

В странах с жарким климатом на окна вешают плотные белые ткани, которые отражают солнечные лучи.

Белый цвет не впитывает тепло, а отражает его, предотвращая перегрев комнаты.

Метод прост, эффективен и не требует электроприборов.

Как сделать самому

Возьмите белую простыню, тюль или любую светлую ткань.

Повесьте на окно с помощью карниза, скотча или прищепок.

Сделайте это с утра, до того как солнце прогреет комнату.

Для дополнительного эффекта слегка намочите ткань — это охладит воздух и повысит влажность.

Почему стоит попробовать