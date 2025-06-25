На окна ничего не вешаю и кондиционер не использую: подсмотрела идею у южных народов - дома свежо даже в дьявольскую жару
wired.com
Как охладить квартиру без кондиционера: турецкий метод с белой тканью
Жаркое лето превращает квартиру в парник? Воспользуйтесь простым и эффективным способом из Турции — белые отражающие ткани на окнах. Такой метод позволяет снизить температуру в помещении без кондиционера.
Почему дома так жарко?
Главный виновник — солнце. Прямые лучи нагревают воздух и поверхности, особенно пол, мебель и подоконники. Даже сквозняк не всегда помогает, если окна открыты днём.
Турецкий метод: гюнешлики
В странах с жарким климатом на окна вешают плотные белые ткани, которые отражают солнечные лучи.
Белый цвет не впитывает тепло, а отражает его, предотвращая перегрев комнаты.
Метод прост, эффективен и не требует электроприборов.
Как сделать самому
- Возьмите белую простыню, тюль или любую светлую ткань.
- Повесьте на окно с помощью карниза, скотча или прищепок.
- Сделайте это с утра, до того как солнце прогреет комнату.
Для дополнительного эффекта слегка намочите ткань — это охладит воздух и повысит влажность.
Почему стоит попробовать
- Не требует затрат — подойдёт даже подручная ткань.
- Снижает температуру без кондиционера и экономит электроэнергию.
- Делает воздух комфортнее в жару.
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