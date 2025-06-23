На окна ничего не клею и кондиционер не включаю: подсмотрела идею у южных народов - дома свежо даже в дьявольскую жару

Как бороться с жарой в квартире: турецкий метод, который помогает охладить дом без кондиционера

Летняя жара в квартире может быть настоящим испытанием. Но есть простой и недорогой способ, который помогает сохранить прохладу в помещении даже без кондиционера — отражающие белые ткани. Узнайте, как использовать этот метод в домашних условиях.

Почему в доме так жарко?

Основной причиной перегрева в квартире летом являются прямые солнечные лучи, которые беспрепятственно проникают через окна. Они не только нагревают воздух, но и влияют на поверхности: подоконники, мебель, полы. Даже если вы регулярно проветриваете помещение, жар возвращается.

Турецкий приём: отражающие белые ткани

В Турции, как и в других странах с жарким климатом, используется метод с гюнешликами — плотными белыми шторами, которые крепят на окна в жару. Белая ткань отражает солнечные лучи и не позволяет теплу проникать в помещение.

Это позволяет поддерживать прохладу даже без использования кондиционера, что особенно актуально при высоких расходах на электроэнергию.

Как организовать защиту от солнца своими руками?

Не нужно искать специальные шторы — вы можете использовать то, что есть под рукой:

Плотная белая простыня или отрез светлой ткани

Закрепите её на окне с помощью карниза, прищепок или скотча

Повесьте ткань с утра, когда солнечные лучи самые интенсивные

Увлажняющий бонус

Если слегка намочить ткань перед развешиванием, вы не только снизите температуру в комнате, но и повысите влажность воздуха. Это поможет легче переносить жару, особенно если в доме работает кондиционер, который пересушивает воздух.

Простой и бюджетный способ с использованием плотных светлых тканей — отличный способ справиться с летней жарой в квартире. Этот метод, заимствованный от жителей южных стран, идеально подходит для наших широт. Попробуйте сами — и почувствуйте разницу!