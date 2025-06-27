На окна ничего не цепляю и кондиционер не включаю: подсмотрела идею у южных народов - дома свежо даже в дьявольскую жару
wired.com
Как охладить квартиру без кондиционера: турецкий метод с белой тканью
Если жара в вашем доме становится невыносимой, а кондиционера нет, не отчаивайтесь. Простой и эффективный метод из Турции — использование белых отражающих тканей на окнах — поможет снизить температуру в помещении без использования электричества.
Почему в доме так жарко?
Главный источник жары — солнце. Прямые солнечные лучи нагревают воздух, мебель, полы и подоконники, что приводит к перегреву комнаты. Даже сквозняк не спасает, если окна открыты и пропускают солнечные лучи в дневное время.
Турецкий метод: гюнешлики
В жарких странах существует традиция вывешивать на окна плотные белые ткани, которые отражают солнечные лучи. Этот метод называется гюнешлики, и он помогает предотвратить перегрев помещений. Белый цвет ткани не впитывает тепло, а наоборот, отражает солнечные лучи, что снижает температуру в комнате.
Этот метод прост, эффективен и не требует электроприборов.
Как сделать самому?
- Возьмите белую простыню, тюль или любую светлую ткань.
- Повесьте ткань на окно с помощью карниза, скотча или прищепок.
- Сделайте это с утра, до того как солнце начнёт прогревать комнату.
- Для дополнительного эффекта слегка намочите ткань. Это поможет охладить воздух и повысить влажность в комнате.
Почему стоит попробовать?
- Не требует затрат. Используйте обычную ткань, которая уже есть в вашем доме.
- Экономит электроэнергию. Снижайте температуру без кондиционера и экономьте на электричестве.
- Комфортнее в жару. Этот метод помогает создать комфортный микроклимат в комнате, не перегревая её.
Попробуйте этот метод в разгар летней жары и наслаждайтесь прохладой в своей квартире!
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец