На окна ничего не цепляю и кондиционер не включаю: подсмотрела идею у южных народов - дома свежо даже в дьявольскую жару

Как охладить квартиру без кондиционера: турецкий метод с белой тканью

Если жара в вашем доме становится невыносимой, а кондиционера нет, не отчаивайтесь. Простой и эффективный метод из Турции — использование белых отражающих тканей на окнах — поможет снизить температуру в помещении без использования электричества.

Почему в доме так жарко?

Главный источник жары — солнце. Прямые солнечные лучи нагревают воздух, мебель, полы и подоконники, что приводит к перегреву комнаты. Даже сквозняк не спасает, если окна открыты и пропускают солнечные лучи в дневное время.

Турецкий метод: гюнешлики

В жарких странах существует традиция вывешивать на окна плотные белые ткани, которые отражают солнечные лучи. Этот метод называется гюнешлики, и он помогает предотвратить перегрев помещений. Белый цвет ткани не впитывает тепло, а наоборот, отражает солнечные лучи, что снижает температуру в комнате.

Этот метод прост, эффективен и не требует электроприборов.

Как сделать самому?

Возьмите белую простыню, тюль или любую светлую ткань.

Повесьте ткань на окно с помощью карниза, скотча или прищепок.

Сделайте это с утра, до того как солнце начнёт прогревать комнату.

Для дополнительного эффекта слегка намочите ткань. Это поможет охладить воздух и повысить влажность в комнате.

Почему стоит попробовать?

Не требует затрат. Используйте обычную ткань, которая уже есть в вашем доме.

Экономит электроэнергию. Снижайте температуру без кондиционера и экономьте на электричестве.

Комфортнее в жару. Этот метод помогает создать комфортный микроклимат в комнате, не перегревая её.

Попробуйте этот метод в разгар летней жары и наслаждайтесь прохладой в своей квартире!