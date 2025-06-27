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На окна ничего не цепляю и кондиционер не включаю: подсмотрела идею у южных народов - дома свежо даже в дьявольскую жару

Узнайте, как использовать турецкий метод с бело...

wired.com

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Как охладить квартиру без кондиционера: турецкий метод с белой тканью

Если жара в вашем доме становится невыносимой, а кондиционера нет, не отчаивайтесь. Простой и эффективный метод из Турции — использование белых отражающих тканей на окнах — поможет снизить температуру в помещении без использования электричества.

Почему в доме так жарко?

Главный источник жары — солнце. Прямые солнечные лучи нагревают воздух, мебель, полы и подоконники, что приводит к перегреву комнаты. Даже сквозняк не спасает, если окна открыты и пропускают солнечные лучи в дневное время.

Турецкий метод: гюнешлики

В жарких странах существует традиция вывешивать на окна плотные белые ткани, которые отражают солнечные лучи. Этот метод называется гюнешлики, и он помогает предотвратить перегрев помещений. Белый цвет ткани не впитывает тепло, а наоборот, отражает солнечные лучи, что снижает температуру в комнате.

Этот метод прост, эффективен и не требует электроприборов.

Как сделать самому?

  • Возьмите белую простыню, тюль или любую светлую ткань.
  • Повесьте ткань на окно с помощью карниза, скотча или прищепок.
  • Сделайте это с утра, до того как солнце начнёт прогревать комнату.
  • Для дополнительного эффекта слегка намочите ткань. Это поможет охладить воздух и повысить влажность в комнате.

Почему стоит попробовать?

  • Не требует затрат. Используйте обычную ткань, которая уже есть в вашем доме.
  • Экономит электроэнергию. Снижайте температуру без кондиционера и экономьте на электричестве.
  • Комфортнее в жару. Этот метод помогает создать комфортный микроклимат в комнате, не перегревая её.

Попробуйте этот метод в разгар летней жары и наслаждайтесь прохладой в своей квартире!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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