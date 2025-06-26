На окна ничего не цепляю и кондиционер не использую: подсмотрела идею у южных народов - дома свежо даже в дьявольскую жару
wired.com
Как охладить квартиру без кондиционера: турецкий метод с белой тканью
Если жаркое лето превращает вашу квартиру в парник, попробуйте использовать простой и эффективный метод из Турции — белые отражающие ткани на окнах. Этот способ позволяет снизить температуру в помещении без использования кондиционера и электрических приборов.
Почему дома так жарко?
Главный виновник жары — солнце. Прямые солнечные лучи нагревают воздух, а также полы, мебель и подоконники, что способствует перегреву комнаты. Даже сквозняк не всегда помогает, если окна открыты днём и пропускают солнечные лучи.
Турецкий метод: гюнешлики
В странах с жарким климатом существует традиция вешать на окна плотные белые ткани, которые отражают солнечные лучи. Этот метод называется гюнешлики, и он помогает предотвратить перегрев помещений. Белый цвет ткани не впитывает тепло, а наоборот, отражает солнечные лучи, что значительно снижает температуру в комнате.
Метод прост, эффективен и не требует использования электроприборов.
Как сделать самому?
- Возьмите белую простыню, тюль или любую светлую ткань.
- Повесьте ткань на окно с помощью карниза, скотча или прищепок.
- Сделайте это с утра, до того как солнце начнёт прогревать комнату.
Для дополнительного эффекта слегка намочите ткань — это поможет охладить воздух и повысить влажность в комнате.
Почему стоит попробовать?
- Не требует затрат. Подойдёт даже обычная ткань, которая у вас есть под рукой.
- Экономит электроэнергию. Вы снижаете температуру без кондиционера, что помогает сэкономить на электричестве.
- Комфортнее в жару. Этот метод создаёт более комфортный микроклимат в комнате, не перегревая её.
Попробуйте этот метод в разгар летней жары и наслаждайтесь прохладой в своей квартире!
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