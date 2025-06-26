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На окна ничего не цепляю и кондиционер не использую: подсмотрела идею у южных народов - дома свежо даже в дьявольскую жару

Как охладить квартиру без кондиционера: турецки...

wired.com

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Как охладить квартиру без кондиционера: турецкий метод с белой тканью

Если жаркое лето превращает вашу квартиру в парник, попробуйте использовать простой и эффективный метод из Турции — белые отражающие ткани на окнах. Этот способ позволяет снизить температуру в помещении без использования кондиционера и электрических приборов.

Почему дома так жарко?

Главный виновник жары — солнце. Прямые солнечные лучи нагревают воздух, а также полы, мебель и подоконники, что способствует перегреву комнаты. Даже сквозняк не всегда помогает, если окна открыты днём и пропускают солнечные лучи.

Турецкий метод: гюнешлики

В странах с жарким климатом существует традиция вешать на окна плотные белые ткани, которые отражают солнечные лучи. Этот метод называется гюнешлики, и он помогает предотвратить перегрев помещений. Белый цвет ткани не впитывает тепло, а наоборот, отражает солнечные лучи, что значительно снижает температуру в комнате.

Метод прост, эффективен и не требует использования электроприборов.

Как сделать самому?

  • Возьмите белую простыню, тюль или любую светлую ткань.
  • Повесьте ткань на окно с помощью карниза, скотча или прищепок.
  • Сделайте это с утра, до того как солнце начнёт прогревать комнату.

Для дополнительного эффекта слегка намочите ткань — это поможет охладить воздух и повысить влажность в комнате.

Почему стоит попробовать?

  • Не требует затрат. Подойдёт даже обычная ткань, которая у вас есть под рукой.
  • Экономит электроэнергию. Вы снижаете температуру без кондиционера, что помогает сэкономить на электричестве.
  • Комфортнее в жару. Этот метод создаёт более комфортный микроклимат в комнате, не перегревая её.

Попробуйте этот метод в разгар летней жары и наслаждайтесь прохладой в своей квартире!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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