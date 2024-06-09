"На нас грядет еще 1 волна холода": погода на неделе заставит одеться тепло, температура начнет падать вниз
Яна Лаушкина
Май 2024 года, ставший для многих регионов России как резкий "холодный душ", уже давно прошел. Россияне вновь сбросили теплые одежды, внезапно возымевшие высокий спрос в прохладные майские дни.
Но жителей Центральной России, согласно недавним прогнозам, вновь окутают холода уже в скором времени. Метеорологи заверяют: следующая неделя принесет с собой перепады температур. Первые дни будут почти как сейчас, довольно тёплые. Но в дальнейшем погода наметит себе тенденцию к понижению градусов, рискуя дойти до диапазона между 1 и 15 градусами тепла. Для кого-то это станет долгожданным спасением от знойной жары, для кого-то это станет предвестником рухнувших планов на тёплое солнце, загар и купание на пляже.
Последний месяц весны в Центральной России завершится со среднесуточной температурой от 16 до 21 градуса тепла. Хотя вероятность заморозков до осени мала, синоптики советуют людям не расслабляться и быть готовыми к возможным изменениям погоды. Никакой стабильности в погодных условия лето 2024 года предлагать не будет. Ни постоянного тепла, ни нескончаемого холода с дождями. Говорить с уверенностью трудно, и синоптики призывают постоянно проверять прогнозы, так как они не останутся неизменными в силу постоянно поступающих и обновляющихся данных, сообщает PROGOROD62.
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань