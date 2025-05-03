«На Майских праздниках будет запрет садиться за руль»: водителей ждет сюрприз

Как майские праздники могут обернуться проблемами для водителей

Май в России — время поездок и встреч с близкими. Но тем, кто за рулём, стоит быть начеку: перед длинными выходными судебные приставы обновят реестр должников. Если ваши долги превышают 10 тысяч рублей, временно можно остаться без прав на вождение, пишет источник.

Кто рискует лишиться возможности сесть за руль?

Если вы задолжали более 10 000 рублей, ваше имя может попасть в список, который будет обновляться с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. В эти периоды, даже если машина оформлена не на вас, управление ей будет запрещено.

Если инспектор ГИБДД остановит вас в этот момент, и вы окажетесь в списке — дело может дойти до лишения водительских прав, а не просто штрафа.

Почему именно май?

Майские праздники — сезон массовых поездок. Чтобы повысить безопасность на дорогах, приставы и инспекторы усиливают контроль. Заодно это удобное время, чтобы напомнить о долгах тем, кто давно их не платит.

Как проверить свои долги?

Это можно сделать онлайн — на сайте Федеральной службы судебных приставов. Нужно ввести свои данные и вы увидите:

есть ли задолженность;

на какую сумму;

какой статус у исполнительного производства.

Если долг есть — лучше закрыть его до начала праздников, чтобы не попасть под ограничения.

Что делать, если запрет уже есть?

Если вам уже запретили водить автомобиль:

Свяжитесь с судебным приставом. Оплатите долг или договоритесь о рассрочке. Получите справку о погашении. Подождите снятия запрета (это может занять некоторое время).

Как будет работать ГИБДД в праздники?

Хотя отделения будут закрыты в праздники, патрули продолжат дежурство. Проверки на дорогах сохранятся, и наличие запрета будет выявляться в обычном порядке.

Главное — не затягивать

Если не хотите столкнуться с проблемами во время отдыха, заранее проверьте и оплатите свои долги. Временное ограничение на вождение — это не просто формальность, а вполне реальное наказание, которое может испортить планы.

Соблюдайте законы и будьте осторожны на дорогах — пусть майские пройдут спокойно и без неприятных сюрпризов!