«На Майских праздниках будет запрещено садиться за руль»: водителей ждет сюрприз

Май в России — время для отдыха, поездок и встреч с родными. Но автомобилистам стоит быть особенно внимательными: перед длинными выходными судебные приставы обновят список должников. Если у вас есть неоплаченные долги свыше 10 000 рублей, вы можете временно потерять право управлять автомобилем.

Кому грозит запрет на вождение?

Если сумма ваших долгов превышает 10 тысяч рублей, вас могут внести в реестр должников. Судебные приставы планируют обновить этот список в два этапа: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. В эти дни водителям-должникам будет запрещено садиться за руль, независимо от того, на чьё имя зарегистрирована машина.

Если вас остановит инспектор, а вы окажетесь в списке — это может закончиться лишением прав на продолжительный срок, а не просто штрафом, пишет источник.

Почему именно май?

Майские праздники — один из самых популярных периодов для путешествий. Чтобы обеспечить безопасность на дорогах, службы усиливают контроль. Кроме того, это удобный момент для актуализации базы тех, кто долго не выплачивает долги.

Как проверить свои долги?

Зайдите на сайт Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и введите свои данные. Там вы увидите:

наличие долгов;

их сумму;

статус дела.

Если задолженность есть — оплатите её до праздников, чтобы не попасть под ограничения.

Уже есть запрет? Что делать?

Если запрет на вождение уже наложен:

немедленно обратитесь к приставу;

оплатите долг или оформите рассрочку;

получите документ, подтверждающий погашение;

дождитесь снятия запрета (процесс может занять время).

Как будет работать ГИБДД?

Хотя с 1 по 4 и с 8 по 11 мая большинство отделений закрыто, дежурные патрули останутся на дорогах. Проверки документов продолжатся, и должников с запретом будут выявлять в обычном порядке.

Подведём итоги

Если не хотите, чтобы праздник обернулся проблемами — заранее проверьте свои долги и оплатите их. Запрет на вождение — не формальность, а реальное ограничение, способное лишить вас свободы передвижения.

Берегите себя, соблюдайте правила — и пусть майские пройдут без забот!