«На Майских праздниках будет нельзя браться за руль»: водителей ждет сюрприз

Водителям на заметку: как долги могут испортить майские праздники

Майские выходные — это время поездок, дач и встреч с близкими. Но тем, кто планирует сесть за руль, стоит быть особенно внимательными: в этот период судебные приставы усиливают контроль за должниками. Если вы задолжали более 10 000 рублей, есть риск временно лишиться права на управление автомобилем, пишет источник.

Кто может попасть под ограничение

Если сумма вашей задолженности превышает 10 000 рублей, вы автоматически попадаете в список, который судебные приставы обновят:

с 1 по 4 мая

с 8 по 11 мая

Даже если автомобиль зарегистрирован на другого человека, управлять им при наличии запрета нельзя. В случае остановки инспектором ГИБДД это может обернуться не только штрафом, но и временным лишением прав.

Почему именно в майские?

Май — сезон массовых передвижений, поэтому:

усиливается контроль на дорогах;

водителей чаще проверяют по базам;

приставы используют выходные, чтобы напомнить о долгах.

Как узнать, есть ли у вас задолженность?

Проверить наличие долгов можно онлайн:

на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) ;

достаточно ввести свои ФИО и регион проживания;

вы увидите сумму долга и статус дела.

Что делать, если запрет уже действует?

Если в отношении вас уже действует ограничение:

Свяжитесь с приставом и уточните детали. Погасите долг или оформите рассрочку. Получите справку о погашении. Дождитесь официального снятия запрета (это может занять несколько дней).

Будет ли работать ГИБДД в праздники?

Да, хотя отделения могут быть закрыты, патрули дежурят как обычно. При проверке инспектор легко узнает о действующем запрете — система обновляется автоматически.

Не откладывайте: проверьте себя заранее

Перед поездками в майские праздники лучше убедиться, что у вас нет долгов, особенно по штрафам, налогам и алиментам. Это поможет избежать лишних проблем и сохранить праздничное настроение.

Соблюдайте правила и будьте внимательны — пусть дороги в мае будут для вас безопасными и свободными!