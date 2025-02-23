На кусте «места живого» не будет от помидоров — этот низкорослый томат устроит на грядках высший пилотаж урожайности

Для уверенных садоводов, мечтающих о максимально плодородной грядке, новый сорт томата предлагает революционные возможности. Этот компактный, но чрезвычайно урожайный сорт томата гарантирует, что каждый сантиметр пространства на вашей грядке будет задействован. Обещая превратить каждую клумбу в эффектное зрелище зелени и красного изобилия, этот сорт томатов не только украсит сад, но и обеспечит богатый урожай. Садоводы могут ожидать, что кусты будут плотно усыпаны плодами, демонстрируя зрелищную эффективность использования каждого доступного квадратного сантиметра земли.