Новости России
· 16+ · Полина Модестова

На кусте «места живого» не будет от помидоров — этот низкорослый томат устроит на грядках высший пилотаж урожайности

Для уверенных садоводов, мечтающих о максимальн...

shoes-web.ru

Подписаться на Дзен.канал

Для уверенных садоводов, мечтающих о максимально плодородной грядке, новый сорт томата предлагает революционные возможности. Этот компактный, но чрезвычайно урожайный сорт томата гарантирует, что каждый сантиметр пространства на вашей грядке будет задействован. Обещая превратить каждую клумбу в эффектное зрелище зелени и красного изобилия, этот сорт томатов не только украсит сад, но и обеспечит богатый урожай. Садоводы могут ожидать, что кусты будут плотно усыпаны плодами, демонстрируя зрелищную эффективность использования каждого доступного квадратного сантиметра земли.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

22 часа назад

Роман Бузунов рассказал, как бороться с бессонницей

Новости Татарстана

день назад

Владимир Леонов рассказал, почему будут открывать школу Загитовой, а не Валиевой

дезинфекция от клопов в квартире цены москва

Новости Казани

день назад

Появилось видео выступления Загитовой на льду Амура

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Ужин мечты или повседневные покупки? Всё доступно с доставкой в Казани

счастье для волос екатеринбург в Екатеринбурге

Не у нас

2 часа назад

Ученые изучают «капсулу» в Антарктиде: она может возродить жизнь на Земле

Новости Татарстана

день назад

3 случая метапневмовируса зафиксировано в Татарстане

Не у нас

8 часов назад

Роспотребнадзор напомнил, как защититься от клещей

Новости Казани

день назад

Диспетчеры потеряли связь с летевшим по маршруту Горно-Алтайск - Казань самолетом
Новости Казани
2 дня назад

Стало известно, когда в Казани откроется Школа фигурного катания Загитовой

Леонов сообщил, что сейчас активно ведется рабо...

Новости Татарстана

43 минуты назад

В Татарстане чуть не сгорела женщина с пятью детьми

Новости Татарстана

58 минут назад

Ринат Гильмуллин подчеркнул важность адаптации ИИ к татарскому языку

Не у нас

час назад

Эти маршруты ведут в никуда: Названы ТОП-3 самых опасных мест в океане

Не у нас

час назад

Археологи нашли в старых захоронениях металл внеземного происхождения
3 случая метапневмовируса зафиксировано в Татар...
Новости Татарстана
день назад

3 случая метапневмовируса зафиксировано в Татарстане

Не у нас

2 часа назад

Власьев день 24 февраля: запрещено экономить на ужине и трудиться

Не у нас

2 часа назад

Ученые изучают «капсулу» в Антарктиде: она может возродить жизнь на Земле

Не у нас

3 часа назад

Исследование доказало, что сон играет ключевую роль в здоровье
Мечты о квартире сбываются: истории из жизни мо...
Интересное в Казани
6 дней назад

Мечты о квартире сбываются: истории из жизни молодых казанцев