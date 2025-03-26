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На ключевых автомагистралях модернизировали мобильную сеть

МегаФон завершил очередной этап модернизации св...

Фото: пресс-служба МегаФон

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МегаФон завершил очередной этап модернизации своей сети на федеральных автотрассах страны. Оператор ввел в экплуатацию более 200 базовых станций на магистралях М11 («Нева»), М12 («Восток») и М4 («Дон»). Это позволило обеспечить полное LTE-покрытие для «Невы» и участка М12 от Москвы до Казани. Кроме того, связь 4G теперь охватывает более 90% трассы «Дон», что особенно актуально в преддверии летнего сезона.

На М12 «Восток» — самой длинной платной дороге страны — инженеры оператора запустили более 140 базовых станций, которые отвечают за надежную голосовую связь и скоростную передачу данных на завершённом участке Москва — Казань. В результате 4G работает на всем протяжении маршрута, и средняя скорость передачи данных составляет 30 Мбит/с.

Открытие Северного обхода Твери помогло автомобилистам сократить время проезда между Москвой и Санкт-Петербургом до 6–7 часов. Чтобы клиенты не испытывали сложностей со связью во время передвижения между двумя столицами, МегаФон первым обеспечил бесшовное покрытие 4G-сигналом магистрали «Нева» еще четыре года назад, а в конце прошлой осени запустил сеть на Северном обходе. Введенные в эксплуатацию новые объекты связи предоставили автолюбителям устойчивое интернет-соединение на скорости до 45 Мбит/с на всем протяжении обновленной М-11.

К летнему сезону МегаФон существенно расширил покрытие сети 4G вдоль магистрали М4 «Дон», и сейчас LTE доступно на 90% всей трассы. Строительство инфраструктуры связи на участках Дальнего западного обхода Краснодара и на Аксайском обходе обеспечивает туристам, отправившимся на курорты Крыма и Кубани, возможность оставаться всегда на связи и передвигаться с большим комфортом.

Проведенные работы позволяют путешественникам пользоваться в дороге популярными сервисами навигации, бронирования и общением в мессенджерах, а также смотреть видео, слушать музыку в таком же качестве, как и в городе.

Основной прирост (53%) пользователей мобильного интернета на федеральных дорогах обеспечили мужчины. Больше всего новых любителей поездок оказалось в возрастной категории 46-55 лет (+25% пользователей и +41% трафика). На втором месте группа 36-45 лет с приростом на 24% по количеству пользователей и на 42% по объему мегабайт. Также существенно выросла доля абонентов 26-35 лет (+21% пользователей и +37% трафика).

При этом ожидается, что уже через пять лет число туристических поездок на автотранспорте возрастет в два раза, что автоматически приведет к кратному увеличению потребления интернет-трафика.

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