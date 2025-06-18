На карты поступит на целых 5000 рублей больше: СФР сделал важное заявление для пенсионеров

В России набирает обороты мошенническая схема, связанная с ложными обещаниями перерасчета пенсий с увеличением выплат на 5000 рублей.

Эта информация активно распространяется среди пенсионеров, и многие из них стали жертвами обмана. Социальный фонд России (СФР) официально опроверг эти слухи и предупредил пожилых граждан о возможных мошенниках, которые используют эти фальшивые обещания для получения денег.

Согласно заявлениям СФР, особенно много жалоб поступает из Белгородской области, где пенсионерам звонят люди, представляющиеся юристами. Мошенники предлагают оформить договор на перерасчёт пенсии, обещая увеличение выплат на 5000 рублей, но требуют оплаты до 20 тысяч рублей за свои услуги. После подписания договора, пенсионеры остаются без обещанных доплат и теряют свои деньги.

Социальный фонд напоминает, что никаких автоматических повышений пенсий в июле не планируется. Все перерасчёты пенсий проводятся только на основе официальных заявлений и при наличии законных оснований. При этом обращение в СФР всегда бесплатное, и сотрудники фонда не предлагают платных услуг по телефону.

Власти призывают пенсионеров и всех граждан быть особенно осторожными, не доверять сомнительным предложениям и немедленно сообщать о подозрительных звонках в правоохранительные органы.