Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

На карты поступит на целых 5000 рублей больше: СФР сделал важное заявление для пенсионеров

В России начали распространяться ложные слухи о...

ruzaregion.ru

Подписаться на Дзен.канал

В России набирает обороты мошенническая схема, связанная с ложными обещаниями перерасчета пенсий с увеличением выплат на 5000 рублей.

Эта информация активно распространяется среди пенсионеров, и многие из них стали жертвами обмана. Социальный фонд России (СФР) официально опроверг эти слухи и предупредил пожилых граждан о возможных мошенниках, которые используют эти фальшивые обещания для получения денег.

Согласно заявлениям СФР, особенно много жалоб поступает из Белгородской области, где пенсионерам звонят люди, представляющиеся юристами. Мошенники предлагают оформить договор на перерасчёт пенсии, обещая увеличение выплат на 5000 рублей, но требуют оплаты до 20 тысяч рублей за свои услуги. После подписания договора, пенсионеры остаются без обещанных доплат и теряют свои деньги.

Социальный фонд напоминает, что никаких автоматических повышений пенсий в июле не планируется. Все перерасчёты пенсий проводятся только на основе официальных заявлений и при наличии законных оснований. При этом обращение в СФР всегда бесплатное, и сотрудники фонда не предлагают платных услуг по телефону.

Власти призывают пенсионеров и всех граждан быть особенно осторожными, не доверять сомнительным предложениям и немедленно сообщать о подозрительных звонках в правоохранительные органы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Россиянин поделился впечатлениями о ситуации в Израиле

Гид по скидкам Казани

день назад

До свадьбы — на полную: куда в Казани пойти с друзьями, чтобы попрощаться с холостяцкой жизнью красиво

самое эффективное средство от тараканов в квартире в домашних условиях без запаха лучшее

Лонгриды

19 часов назад

Как несправедливое обвинение в краже привело к судебному разбирательству: история школьницы из Казани

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Лечиться выгодно — реально: клиники Казани со скидками и полезными советами

сколько стоит работа дизайнера квартиры в Екатеринбурге

Новости Татарстана

день назад

Казанцы призваны следить за кемперами, используемыми для запуска БПЛА

Не у нас

день назад

Яндекс обработал 1,5 млрд звонков с помощью определителя номеров

Новости Татарстана

20 часов назад

Минцифры РТ объясняют причины сбоев мобильного интернета в Татарстане

Новости Казани

день назад

В Казани исчез памятник Ленину, жители призывают разъяснить его судьбу

Новости Казани

день назад

На Кировской дамбе в Казани началась установка шумозащитных конструкций
Новости Казани
2 часа назад

Платный вход на Голубые озера помог улучшить экологическую ситуацию

Платный вход сделал Голубые озера «золотыми»

Не у нас

2 часа назад

Священник посоветовал избавиться от «проклятого растения» в доме

Гид по скидкам Казани

день назад

Отдых в Казани и Татарстане: топ глемпингов, санаториев и баз отдыха для расслабления

Не у нас

2 часа назад

Лингвисты доказали, что европейские гунны имеют сибирские корни

Не у нас

2 часа назад

В России создали прибор для оценки условий труда
Дожди в Татарстане продлятся до конца недели
Новости Татарстана
день назад

Дожди в Татарстане продлятся до конца недели

Не у нас

3 часа назад

В России разработан новый противовирусный препарат против COVID-19

Не у нас

3 часа назад

Российскими учеными разработан новый способ экономии палладия

Новости Казани

3 часа назад

Пассажиры Казанского аэропорта жалуются на проблемы с контролем и выдачей багажа
Что убивает бизнес незаметно: три мысленных экс...
Интересное в Казани
5 дней назад

Что убивает бизнес незаметно: три мысленных эксперимента, которые стоит пройти каждому предпринимателю