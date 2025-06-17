На карты будет приходить на целых 5000 рублей больше: СФР сделал важное заявление для пенсионеров

Пенсионерам обещают повышение на 5000 рублей: в СФР разоблачили мошенническую схему

В России начала распространяться ложная информация о предстоящем перерасчете пенсий с увеличением на 5000 рублей в июле. Однако Социальный фонд России (СФР) официально опроверг эти слухи, предупредив пожилых граждан о мошенниках, использующих эту информацию для обмана.

Согласно данным СФР, особенно много жалоб поступает из Белгородской области, где пенсионерам звонят люди, представляющиеся юристами. Мошенники предлагают оформить договор на перерасчёт пенсии, обещая гарантированное увеличение выплат на 5000 рублей, но за свои услуги требуют оплату до 20 тысяч рублей. После подписания договора пенсионеры теряют деньги и не получают обещанных доплат.

Социальный фонд напоминает, что никаких автоматических повышений пенсий в июле не предусмотрено. Все перерасчёты осуществляются только на основании официальных заявлений и при наличии законных оснований. Обращение в СФР является бесплатным, а сотрудники фонда не предлагают платных услуг по телефону.

Власти призывают граждан быть осторожными, не доверять сомнительным предложениям и сообщать о подозрительных звонках в правоохранительные органы.