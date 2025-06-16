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На карты будет приходить на 5000 рублей больше: СФР сделал важное заявление для пенсионеров

Социальный фонд России опроверг слухи о повышен...

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Пенсионерам обещают повышение на 5000 рублей: в СФР разоблачили мошенническую схему

В регионах России распространяется информация о якобы предстоящем перерасчёте пенсий на 5000 рублей в июле. Однако Социальный фонд России (СФР) официально опроверг эти слухи, предупреждая пожилых граждан о мошеннической схеме.

По данным СФР, особенно много жалоб поступает из Белгородской области. Пенсионерам звонят люди, представляющиеся юристами, и предлагают оформить договор на перерасчёт выплат. Обещают гарантированное увеличение пенсии на 5000 рублей, но за свои «услуги» требуют оплату до 20 тысяч рублей. После подписания договора пенсионеры теряют деньги и не получают никаких доплат.

Специалисты подчёркивают: никакого автоматического повышения выплат в июле не запланировано. Все перерасчёты проводятся официально, на основании поданных заявлений и только при наличии законных оснований. Обращение в СФР бесплатно, и никто из сотрудников фонда не предлагает подобные платные услуги по телефону.

Граждан призывают быть бдительными, не доверять сомнительным предложениям и сообщать о подозрительных звонках в правоохранительные органы, сообщает primpress.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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