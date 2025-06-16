На карты будет приходить на 5000 рублей больше: СФР сделал важное заявление для пенсионеров
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Пенсионерам обещают повышение на 5000 рублей: в СФР разоблачили мошенническую схему
В регионах России распространяется информация о якобы предстоящем перерасчёте пенсий на 5000 рублей в июле. Однако Социальный фонд России (СФР) официально опроверг эти слухи, предупреждая пожилых граждан о мошеннической схеме.
По данным СФР, особенно много жалоб поступает из Белгородской области. Пенсионерам звонят люди, представляющиеся юристами, и предлагают оформить договор на перерасчёт выплат. Обещают гарантированное увеличение пенсии на 5000 рублей, но за свои «услуги» требуют оплату до 20 тысяч рублей. После подписания договора пенсионеры теряют деньги и не получают никаких доплат.
Специалисты подчёркивают: никакого автоматического повышения выплат в июле не запланировано. Все перерасчёты проводятся официально, на основании поданных заявлений и только при наличии законных оснований. Обращение в СФР бесплатно, и никто из сотрудников фонда не предлагает подобные платные услуги по телефону.
Граждан призывают быть бдительными, не доверять сомнительным предложениям и сообщать о подозрительных звонках в правоохранительные органы, сообщает primpress.
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