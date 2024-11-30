Новости России
· 16+ · Полина Модестова

«На грядущих выходных начнется то, чего не наблюдалось с 1941 года». Синоптики сказали, к чему готовиться

На предстоящих выходных Россия столкнется с сер...

35.mchs.gov.ru

Подписаться в Telegram

На предстоящих выходных Россия столкнется с серьезными климатическими испытаниями, согласно последним прогнозам метеорологов. Ожидаются экстремальные погодные условия, которые не наблюдались в европейской части страны более восьми десятилетий, сообщает PRIMPRESS.

Что прогнозируют синоптики?

С началом выходных в Москве и прилегающих областях температура резко упадет до минус двух градусов Цельсия. Ситуацию усугубят сильные порывы ветра до 15 метров в секунду, достигающие штормовых значений, и значительные колебания атмосферного давления, что может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей и лиц с хроническими заболеваниями.

Наступление зимы уже в ноябре

К воскресенью ожидается первый снег, который усилится к празднику Дня народного единства. Предвидятся сильные снегопады, а порывы ветра могут достичь до 18 метров в секунду. С учетом низких температур, ощущаемая температура может опуститься до минус десяти или пятнадцати градусов Цельсия.

Редкое явление для ноября

Эксперты отмечают, что такие значительные погодные изменения в начале ноября являются большой редкостью и по своей силе сопоставимы с климатическими условиями 1941 года. Специалисты советуют гражданам, по возможности, избегать длительного нахождения на улице в эти выходные и тщательно подготовиться к предстоящему похолоданию.

Этот внезапный климатический переворот становится напоминанием о том, как важно оставаться в курсе погодных прогнозов и принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности в условиях экстремальной погоды.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Детей эвакуировали из казанской школы №18

Интересное в Казани

день назад

В Казани наступает время чудес: рассказываем, как украсить дом сказочным декором

какие запахи не любят тараканы

Новости Казани

день назад

В Казани удалось задержать парня, у которого за 22 дня накопилось 326 штрафов

Новости России

2 дня назад

АО «Транснефть – Прикамье» приняло первый семинар-совещание молодежи ПАО «Транснефть»

установка парковочных барьеров в Москве

Новости Казани

день назад

В Казанском Кремле начали монтаж иллюминации к Новому году

Новости Татарстана

день назад

Громкое заявление Владимира Путина об СВО: что сказал президент об ударах по другим странам

Новости Татарстана

3 часа назад

Мэру Бугульмы предъявили антикоррупционный иск

Новости Татарстана

день назад

Студент политехнического колледжа умер на физкультуре в Альметьевске

Новости Татарстана

день назад

Возбуждено дело по факту смерти студента в колледже
Новости Татарстана
9 часов назад

«Мальчишка без страха»: боец из Татарстана заслужил высокие награды на СВО

Мужество и профессионализ Дмитрия Давыдова из Б...

Новости Татарстана

24 минуты назад

В Татарстан заработает передвижной центр реабилитации «Центр восстановления на колесах»

Интересное в Казани

6 часов назад

Свитер и носки с оленями – классика, но не единственный вариант. Рассказываем, как сделать необычный и изысканный подарок на Новый год

Новости Татарстана

3 часа назад

В Нижнекамске около ЦРМБ появилась бесплатная парковка на 200 машиномест

Новости Казани

4 часа назад

В Казани открыли здание Генерального консульства Ирана
Саид Галиуллин из Казани занял второе место в ф...
Новости Казани
8 часов назад

Саид Галиуллин из Казани занял второе место в финале шоу «Голос.Дети»

Новости Татарстана

5 часов назад

Раис Татарстана поручил усилить работу по созданию рабочих мест для инвалидов

Новости Татарстана

6 часов назад

За 2024 год 650 жителям Татарстана впервые поставили ВИЧ

Новости Татарстана

6 часов назад

Набережные Челны обогнали Казань по темпам роста цен на комнаты
Важное в РТ
4 дня назад

МТС открыла для татарстанцев тариф с безлимитным интернетом