«На грядущих выходных начнется то, чего не наблюдалось с 1941 года». Синоптики сказали, к чему готовиться

На предстоящих выходных Россия столкнется с серьезными климатическими испытаниями, согласно последним прогнозам метеорологов. Ожидаются экстремальные погодные условия, которые не наблюдались в европейской части страны более восьми десятилетий, сообщает PRIMPRESS.

Что прогнозируют синоптики?

С началом выходных в Москве и прилегающих областях температура резко упадет до минус двух градусов Цельсия. Ситуацию усугубят сильные порывы ветра до 15 метров в секунду, достигающие штормовых значений, и значительные колебания атмосферного давления, что может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей и лиц с хроническими заболеваниями.

Наступление зимы уже в ноябре

К воскресенью ожидается первый снег, который усилится к празднику Дня народного единства. Предвидятся сильные снегопады, а порывы ветра могут достичь до 18 метров в секунду. С учетом низких температур, ощущаемая температура может опуститься до минус десяти или пятнадцати градусов Цельсия.

Редкое явление для ноября

Эксперты отмечают, что такие значительные погодные изменения в начале ноября являются большой редкостью и по своей силе сопоставимы с климатическими условиями 1941 года. Специалисты советуют гражданам, по возможности, избегать длительного нахождения на улице в эти выходные и тщательно подготовиться к предстоящему похолоданию.

Этот внезапный климатический переворот становится напоминанием о том, как важно оставаться в курсе погодных прогнозов и принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности в условиях экстремальной погоды.