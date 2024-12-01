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«На грядущих выходных начнется то, чего не было с 1941 года». Синоптики сказали, к чему необходима подготовка

Этот ноябрь обещает войти в историю погодных на...

sputnik.kg

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Этот ноябрь обещает войти в историю погодных наблюдений России как один из самых непредсказуемых. Метеорологи предупреждают о скором наступлении резких климатических изменений, которые окажут существенное воздействие на европейскую часть страны. По данным PRIMPRESS, подобные погодные условия в последний раз фиксировались более 80 лет назад, что делает предстоящие выходные особенно значимыми для всех, кто следит за климатом.

Природа готовит испытание

Синоптики прогнозируют наступление экстремально холодной погоды уже с этой субботы. Ожидается, что в Москве и прилегающих областях температура опустится до -2 градусов Цельсия. С этим снижением температуры придут и сильные порывы ветра, достигающие штормовых отметок в 15 м/с, что может стать причиной значительных неудобств для жителей.

Снежный покров знаменует начало зимы

К воскресенью первый снег начнёт покрывать улицы, усиливаясь к празднованию Дня народного единства. Прогнозируется, что снегопад будет нарастать, а ветер усилится до 18 м/с. Такие условия, при температуре около -5 градусов Цельсия, заставят чувствовать себя как при -10...-15 градусах.

Предосторожности и рекомендации

Эксперты отмечают, что столь значительное изменение погоды на ранних этапах ноября является большой редкостью и напоминает ситуацию 1941 года по своему масштабу и неожиданности. В таких условиях особенно важно следить за обновлениями погоды и принимать меры предосторожности. Рекомендуется оставаться дома в эти выходные, особенно тем, кто страдает метеозависимостью или имеет хронические заболевания.

Эти предстоящие выходные могут стать испытанием для многих, но также предоставляют уникальную возможность наблюдать за редкими явлениями природы. Помните о безопасности и теплом одеянии, если вам предстоит выходить на улицу во время снегопада и морозов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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