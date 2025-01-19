На этих курортах Краснодарского края можно смело решаться на отпуск, не боясь мазута в море

В преддверии курортного сезона 2025 года многие россияне задаются вопросом о выборе безопасного и экологически чистого места для отдыха. На этот раз утешительные новости пришли из Краснодарского края. Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и природным ресурсам, Георгий Арапов, поделился информацией о состоянии популярных курортов региона.

Арапов уверяет, что Сочи и Адлер остаются отличными выборами для тех, кто стремится насладиться морским отдыхом без опасений по поводу загрязнения. В этих районах курортного кластера Краснодарского края не наблюдалось серьезных экологических происшествий, что делает их идеальным местом для семейного отдыха и длительного пребывания.

В то время как Сочи и Адлер благополучно избежали экологических проблем, ситуация в Анапе и районе Керченского пролива оказалась менее благоприятной. По словам Арапова, эти локации подверглись значительному ущербу, что ставит под вопрос их привлекательность для туристов в этом сезоне.

Эксперт также подчеркнул, что важно не только выбрать правильное место для отдыха, но и способствовать сохранению чистоты природных ресурсов. Он призвал отдыхающих соблюдать экологические нормы и подходить к природе с уважением, чтобы сохранить красоту черноморского побережья для будущих поколений.

Таким образом, Сочи и Адлер остаются в числе наиболее рекомендуемых направлений для тех, кто планирует отдых на Черном море. Их экологическая безопасность и развитая инфраструктура делают эти места привлекательными для отдыхающих, стремящихся к комфортному и безопасному времяпрепровождению, пишет oka.fm.