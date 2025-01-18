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На этих курортах Краснодарского края можно смело планировать отпуск, не боясь мазута в море

Заместитель председателя комитета Госдумы по эк...

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Экологическая безопасность стала ключевым вопросом для многих российских туристов, планирующих отпуск на Черноморском побережье.

В свете недавних сообщений о загрязнении морских вод в некоторых регионах Краснодарского края, зампред комитета Госдумы по экологии, Георгий Арапов, предоставил важную информацию для путешественников.

Безопасные курорты

По словам Арапова, Сочи и Адлер не пострадали от экологических проблем, в отличие от Анапы и района Керченского пролива, где были замечены мазутные пятна. Это делает эти два курорта предпочтительным выбором для отдыхающих, стремящихся избежать экологически неблагоприятных мест.

Движение мазутного пятна

Арапов уточнил, что мазутное пятно движется в направлении, которое не угрожает чистоте вод в Сочи и Адлере. Это дает дополнительные гарантии безопасности для туристов, планирующих посетить эти районы.

Рекомендации для туристов

Эксперты советуют туристам внимательно следить за обновлениями от местных экологических служб и выбирать для отдыха места с подтвержденным хорошим экологическим статусом. Кроме того, рекомендуется избегать районов, где наблюдаются признаки загрязнения.

Сообщение Георгия Арапова приносит облегчение многим отдыхающим, планирующим свой отпуск на Черноморском побережье России.

Подтверждение безопасности вод в Сочи и Адлере позволяет туристам чувствовать себя увереннее в выборе места для отдыха, сохраняя при этом бдительность по отношению к экологической обстановке в регионе, сообщает oka.fm.

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