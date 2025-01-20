На этих курортах Краснодарского края можно решительно планировать отпуск, не боясь мазута в море

В условиях экологической напряженности важно знать, где можно безопасно провести отпуск. Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и природным ресурсам, Георгий Арапов, поделился рекомендациями о курортах Краснодарского края, которые остаются безопасными для отдыхающих, несмотря на проблемы с загрязнением в некоторых районах.

Согласно заявлению Арапова, Сочи и Адлер не пострадали от обширных загрязнений, что делает их идеальными местами для отдыха на Черноморском побережье. Эти районы, известные своими пляжами и курортной инфраструктурой, продолжают привлекать туристов, желающих насладиться чистым морем и красивой природой.

В то же время, Арапов указал на экологические проблемы в других частях края. Побережье Анапы и Керченский пролив испытывают некоторые трудности из-за загрязнения, которые могут повлиять на качество отдыха. Однако, по его словам, мазутное пятно, которое было зафиксировано в этих районах, не представляет угрозы для Сочи и Адлера, так как движется в противоположном направлении.

Эти рекомендации призваны помочь туристам сделать информированный выбор при планировании отпуска, учитывая текущую экологическую ситуацию в регионе. При этом, Георгий Арапов подчеркивает важность соблюдения мер предосторожности и выбора проверенных мест для отдыха, чтобы избежать возможных рисков для здоровья и благополучия, пишет oka.fm.