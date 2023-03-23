На балконе многоквартирного дома обнаружили тело двухмесячной девочки

В Омске на балконе дома обнаружили тело двухмесячной девочки

Тело двухмесячного ребенка нашли на балконе многоквартирного жилого дома в Омске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СКР.

"Сотрудниками полиции найдено тело двухмесячной девочки. Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося", — сказали в ведомстве.

Предварительно известно, что смерть малышки не носила насильственного характера, вероятно, что ребенок перестал дышать и мать, испугавшись, спрятала тело на балконе.

В семье растет еще один ребенок. Следователи рассматривают вероятность, что мать страдает душевным расстройством.

Полиция пришла к ней в дом с проверкой после того, как правоохранители получили заявление от знакомого семьи. Он написал, что давно не видел грудного ребенка и просил разобраться в том, куда делась девочка.