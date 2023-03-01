На 15 лет на нары: в Госдуму по предложению главы "Вагнера" Пригожина внесены поправки о большом сроке за дискредитацию ВС и ЧВК

Спикер ГД Володин внес поправки о 15-летнем сроке за дискредитацию военных и ЧВК

В Госдуму РФ внесеня поправки о наказании за дискредитацию участников СВО - как военных, так и бойцов ЧВК.

Ранее глава "Вагнера" попросил Думу принять 5-летний срок наказания за негативную информацию о бойцах ЧВК, о их прошлых преступлениях. Но спикер ГД Володин решил, что 5 лет - скромно и предложил наказывать на срок до 15 лет.

Вячеслав Володин в социальных сетях пояснил следующее:

"Эта законодательная инициатива защитит всех, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и наших граждан".

Он отметил, что документ предусматривает строгое наказание — штраф до 5 млн руб. либо в размере заработной платы осужденного за период до пяти лет; исправительные или принудительные работы на срок до пяти лет; заключение на срок до 15 лет.