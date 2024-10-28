«Мысленно с ним разговариваю»: вдова Караченцова о муже и Збруеве

27 ноября могло бы исполниться 80 лет выдающемуся актеру Николаю Караченцову. В преддверии этой даты, его вдова Людмила Поргина поделилась эксклюзивными деталями его жизни и творчества, а также раскрыла новые аспекты театральной жизни в интервью для NEWS.ru.

Театральные Традиции и Отсутствие Памятных Мероприятий

В театре "Ленком", где Караченцов проработал более 40 лет, не планируют проведение мемориального вечера, посвященного юбилею актера. По словам Поргиной, художественный руководитель Марк Варшавер не проводил подобные мероприятия и для других знаменитых актеров, таких как Олег Янковский и Александр Абдулов. В ответ на это семья Караченцова самостоятельно организовывает теннисный турнир и театральный спектакль в честь актера, который пройдет в музее Булгакова.

Жизнь и Работа Николая Караченцова

Людмила Поргина вспоминает своего мужа как человека невероятной энергетики и таланта. Особенно отмечается его роль графа Резанова в рок-опере "Юнона и Авось", которую он исполнял на протяжении почти 40 лет. Поргина подчеркивает уникальность исполнения Караченцова, его музыкальность и харизму, которые невозможно повторить другим актерам, включая Дмитрия Певцова, который также исполнял эту роль.

Личные Истории и Пророчество

Поргина делится личными историями о том, как Караченцов предвидел обострение ситуации в Донбассе еще во время их посещения Киева в 2014 году. Актер глубоко переживал за судьбу своей страны и был приверженцем оставаться в России, несмотря на предложения остаться в США.

Запрет на Посещение Театра Ленком

В интервью также было упомянуто, что после смерти Караченцова Поргиной было запрещено посещать театр Ленком. Это решение она воспринимает как "посмертную месть" Караченцову за его популярность и талант, что сильно затронуло ее.

Эти воспоминания и рассказы позволяют более глубоко понять не только творчество Николая Караченцова, но и личные испытания, с которыми его семья столкнулась после его ухода.