«Мы вынуждены»: Набиуллина озвучила, что будет с кредитами и вкладами россиян уже в декабре

15 декабря, состоялось заседание совета директоров Банка России, на котором обсуждалось состояние инфляции в стране и было принято решение по изменению ключевой ставки. Данные приводит пресс-служба ЦБ РФ

Начиная с 15 декабря в России повышается стоимость кредитных займов, а также увеличивается процент для накопительных вкладов в связи с решением Центробанка РФ установить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Такие изменения были приняты советом директоров Банка России из-за неспособностью базовой ставки в размере 15% годовых справиться с текущим инфляционным давлением в стране.

До этого глава Центрального банка РФ, Эльвира Набиуллина, заявляла о готовности финансовой организации предпринять все необходимые меры для сдерживания быстрого роста цен на товары и услуги в России.