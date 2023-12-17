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· Артем Акчурин

«Мы вынуждены»: Набиуллина озвучила, что будет с кредитами и вкладами россиян уже в декабре

«Мы вынуждены»: Набиуллина озвучила, что будет с кредитами и вкладами россиян уже в декабре

rbc.ru

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15 декабря, состоялось заседание совета директоров Банка России, на котором обсуждалось состояние инфляции в стране и было принято решение по изменению ключевой ставки. Данные приводит пресс-служба ЦБ РФ

Начиная с 15 декабря в России повышается стоимость кредитных займов, а также увеличивается процент для накопительных вкладов в связи с решением Центробанка РФ установить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Такие изменения были приняты советом директоров Банка России из-за неспособностью базовой ставки в размере 15% годовых справиться с текущим инфляционным давлением в стране.

До этого глава Центрального банка РФ, Эльвира Набиуллина, заявляла о готовности финансовой организации предпринять все необходимые меры для сдерживания быстрого роста цен на товары и услуги в России.

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