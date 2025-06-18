«Мы прекращаем работу c 20 июня»: Wildberries и Ozon приняли важное решение для всех россиян

Два крупнейших российских маркетплейса — Wildberries и Ozon — объявили о прекращении поддержки своих приложений на устройствах с операционными системами iOS 12 и Android 8.0 Oreo и ниже.

Это решение вызвало множество обсуждений, однако эксперты уверены, что оно необходимо для обеспечения безопасности пользователей и улучшения функционала приложений.

Зачем это нужно?

Старые версии операционных систем становятся уязвимыми для кибератак. Wildberries и Ozon объясняют, что поддержка устаревших платформ требует значительных ресурсов для устранения угроз, которые невозможно эффективно контролировать. Основная цель этих изменений — защита персональных данных пользователей, включая номера карт и пароли.

Новые функции требуют современных ОС

Множество обновлений и новых функций, таких как быстрая загрузка или интеграция с платёжными сервисами, не поддерживаются на старых устройствах. Ограничения, связанные с поддержкой устаревших операционных систем, мешают компаниям развивать функциональность приложений и улучшать пользовательский опыт.

Мировая практика

Отказ от поддержки старых версий операционных систем — это стандартная практика. Apple и Google регулярно исключают устаревшие ОС из списка поддерживаемых, что является нормой для мобильной индустрии.

Что делать пользователям?

Тем, кто использует устройства с устаревшими версиями iOS или Android, рекомендуется обновить операционную систему до последней версии или рассмотреть возможность замены устройства. Это обеспечит не только безопасность, но и стабильную работу приложений с доступом к новым функциям.