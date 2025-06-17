«Мы прекращаем работу c 19 июня»: Wildberries и Ozon приняли важное решение для всех россиян

Wildberries и Ozon прекращают поддержку старых версий iOS и Android: что это значит для пользователей

Два крупнейших маркетплейса России — Wildberries и Ozon — объявили о прекращении поддержки своих приложений на устройствах с iOS 12 и Android 8.0 Oreo и ниже. Это решение вызвало волну обсуждений, но эксперты уверены, что шаг необходим и отвечает современным требованиям безопасности и удобства.

Зачем это нужно

Старые версии операционных систем становятся уязвимыми для кибератак. Wildberries и Ozon объясняют, что поддержка устаревших платформ требует значительных ресурсов для устранения угроз, которые невозможно эффективно контролировать. Главная цель этих изменений — защита персональных данных пользователей, включая номера карт и пароли.

Новые функции требуют современных ОС

Многие обновления и улучшения, такие как быстрая загрузка или интеграция с платёжными сервисами, не поддерживаются на старых устройствах. Поддержка только актуальных версий операционных систем позволяет компаниям развивать функциональность приложений и улучшать пользовательский опыт.

Мировая практика

Прекращение поддержки старых операционных систем — это стандартная практика. Apple и Google регулярно исключают устаревшие версии ОС из списка поддерживаемых, что является нормой для мобильной индустрии.

Что делать пользователям

Тем, кто использует устройства с устаревшими версиями iOS или Android, следует обновиться до последних версий операционных систем или рассмотреть замену устройства. Это обеспечит не только безопасность, но и корректную работу приложений с доступом к новым функциям.