«Мы прекращаем работу c 18 июня»: Wildberries и Ozon приняли важное решение для всех россиян
iguides.ru
Wildberries и Ozon прекращают поддержку старых версий iOS и Android: что это значит для пользователей
Два крупнейших маркетплейса России — Wildberries и Ozon — объявили о прекращении поддержки своих приложений на устройствах с iOS 12 и Android 8.0 Oreo и ниже. Это решение вызвало волну обсуждений, но эксперты уверены: шаг необходим и отвечает современным требованиям безопасности и удобства.
Зачем это нужно
Старые версии операционных систем уязвимы для кибератак. Wildberries и Ozon объясняют, что продолжающаяся поддержка устаревших платформ требует ресурсов на устранение постоянных угроз, которые невозможно контролировать эффективно. Главная цель — защита персональных данных: от номеров карт до паролей.
Новые функции требуют современных ОС
Многие обновления и улучшения — от быстрой загрузки до интеграции с платёжными сервисами — не работают на старых устройствах. Поддержка только актуальных ОС позволяет компаниям развивать функциональность приложений и обеспечивать лучший пользовательский опыт.
Мировая практика
Прекращение поддержки старых ОС — не редкость. Apple и Google регулярно исключают устаревшие версии из списка поддерживаемых. Это нормальная практика в мобильной индустрии.
Что делать пользователям
Тем, кто использует устройства со старыми версиями iOS или Android, следует обновиться до последних версий — или рассмотреть замену гаджета. Это обеспечит безопасность, корректную работу приложений и доступ к новейшим функциям, сообщает progorodsamara.
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