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«Мы постараемся сделать все возможное»: Дональд Трамп пообещал вернуть Украине как можно больше территорий

Во время первого заседания кабинета министров, ...

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Президент США Дональд Трамп на первом заседании своего кабинета министров, которое было широко освещено в прямом эфире на YouTube, обозначил ключевые направления американской внешней политики по отношению к Украине.

В своем обращении, президент подтвердил готовность Соединенных Штатов активно вмешиваться в процесс возвращения Украине утраченных территорий.

«Мы предпримем все необходимые шаги для того, чтобы обеспечить максимально возможное возвращение территорий для Украины. Мы стремимся к тому, чтобы результат был выгоден для всех сторон, но особенно для Украины», — сказал Трамп.

Президент США также отметил, что в решении этого кризиса важную роль должен сыграть российский лидер Владимир Путин, на которого американская сторона возлагает ответственность за совершение необходимых уступок.

Дополнительно Трамп прокомментировал вопросы возможного членства Украины в НАТО, указывая на это как на источник начальных разногласий, который в настоящее время не стоит на повестке дня.

«Я думаю, что вопрос о НАТО был источником многих проблем, и на данный момент Украина должна сосредоточиться на других аспектах», — заявил Трамп.

С точки зрения России, перспектива территориальных уступок Украине категорически отвергается, и требуется, чтобы Киев признал текущий контроль России над определенными регионами. Эти условия создают напряженную атмосферу в дипломатических кругах и международной политике.

Эти заявления американского президента подчеркивают серьезность намерений США в отношении поддержки Украины и могут оказать значительное влияние на дальнейшее развитие международных отношений в регионе.

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