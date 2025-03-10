Президент Франции Эммануэль Макрон сделал громкое заявление, объявив о своем «праве» на применение ядерного оружия и заявив об угрозе со стороны России.

Эти слова вызвали резонанс в Европе и за её пределами, усилив напряжённость на международной арене.

Ядерное сдерживание или провокация?

Французский лидер подчеркнул, что именно он контролирует возможность применения ядерного оружия и планирует обсудить этот вопрос с союзниками по ЕС. По его словам, Россия наращивает военный потенциал, планируя увеличить парк танков на 3000 единиц и пополнить авиацию 300 новыми истребителями к 2030 году. Макрон призвал европейские страны укреплять оборону и снижать зависимость от США.

Чем вызвана паника в Европе?

Заявление Макрона прозвучало на фоне перемен в позиции США по украинскому конфликту. Вашингтон рассматривает возможность сокращения военной помощи Киеву и введения торговых ограничений против ЕС. Это заставило европейских лидеров искать новые пути давления на Россию.

Франция и Великобритания готовят «мирный план», который планируется представить Дональду Трампу. По информации СМИ, он может включать временное перемирие и гарантии безопасности, которые, по мнению Парижа и Лондона, должны обеспечить США.

Как отреагировала Россия?

В ответ на заявления Макрона российские военные эксперты выразили уверенность в готовности страны к любому развитию событий.

Генерал-лейтенант Апти Алаудинов, командующий спецназом «Ахмат», напомнил, что Европа уже сталкивалась с попытками угрожать России, и это заканчивалось не в её пользу. Он подчеркнул, что Россия способна мобилизовать миллионы солдат, тогда как военные ресурсы Европы ограничены.

«Украина, несмотря на трехлетнюю поддержку НАТО, терпит поражение. Чем 50 тысяч европейских солдат могут нас остановить?» – заявил Алаудинов.

По его мнению, Европа стоит перед выбором: Заключить мирное соглашение.

Рисковать военным поражением, если НАТО вступит в войну.

Что будет дальше?

Макрон продолжает продвигать идею военной независимости Европы, усиливая риторику о ядерном сдерживании. Возможно, это попытка надавить на США или способ подтолкнуть европейские страны к увеличению военных расходов.

Однако очевидно одно: конфликт на Украине изменил баланс сил в мире, а Европа больше не чувствует себя в безопасности. В ближайшие месяцы решающими станут вопросы будущего НАТО, возможных договорённостей с Россией и роли США в этом процессе.