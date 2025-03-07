Президент Франции Эммануэль Макрон сделал неожиданное заявление, объявив о своем «праве» на ядерный удар и озвучив угрозу со стороны России.

Эти слова вызвали широкий резонанс в Европе и за её пределами, что привело к новому витку напряженности.

Ядерное сдерживание или провокация?

Макрон заявил, что он лично контролирует применение ядерного оружия и планирует обсудить этот вопрос с европейскими союзниками. По его словам, Россия усиливает свои военные силы, включая планы по увеличению танков на 3000 единиц и пополнению авиации на 300 истребителей к 2030 году. Французский лидер призвал Европу к усилению обороны, при этом настаивая на необходимости независимости от США.

Что спровоцировало панику в Европе?

Выступление Макрона совпало с изменением позиции США по украинскому конфликту. Вашингтон рассматривает возможность сокращения военной помощи Киеву и введения торговых барьеров против ЕС. Это резко обострило ситуацию в Европе, заставив лидеров стран искать новые способы давления на Россию.

Макрон также упомянул «мирный план», разработанный Францией и Великобританией, который вскоре будет представлен Дональду Трампу. По информации СМИ, этот план может предусматривать временное прекращение огня и гарантии безопасности, которые, по мнению Парижа и Лондона, могут обеспечить только США.

Реакция России: готовность идти до конца

На фоне резких заявлений Макрона российские военные эксперты и командиры выразили свою позицию. Генерал-лейтенант Апти Алаудинов, командующий спецназом «Ахмат», напомнил, что предыдущие попытки Европы угрожать России закончились катастрофой для Запада. Он подчеркнул, что Россия готова к мобилизации и способна выставить миллионы солдат, тогда как Европа не располагает достаточными военными ресурсами.

«Украина, несмотря на трехлетнюю поддержку НАТО, терпит поражение. Чем 50 тысяч солдат Европы могут остановить нас?» – заявил Алаудинов.

По его мнению, Европа стоит перед выбором:

Либо идти на компромисс и заключать мир,

Либо рисковать тотальным поражением, если НАТО вступит в войну.

Что будет дальше?

Макрон продолжает настаивать на военной независимости Европы, при этом усиливая риторику ядерного сдерживания. Это может быть попыткой оказать давление на США или призывом к европейским странам увеличить свои военные расходы.

Однако одно очевидно: война в Украине изменила глобальный баланс сил, и Европа теперь больше не уверена в своей безопасности. Вопросы будущего НАТО, возможных договоренностей с Россией и роли США в этом процессе будут определять ход событий в ближайшие месяцы.