«Мы думаем над этим, в Штатах нет, а у нас - есть»: Путин высказался о превентивных обезоруживающих ядерных ударах РФ

В рамках пресс-конференции в Бишкеке накануне Владимир Путин сделал важное заявление. Он отметил, что думает о включении превентивного обезоруживающего ядерного удара в военную доктрину РФ.

По словам российского президента, в США, к примеру, существует "теория превентивного удара" и идет разработка "системы обезоруживающего удара", который подразумевает использование современных высокотехнологичных средств для уничтожения вражеских пунктов управления.

"Предполагалось также нанесение этого превентивного обезоруживающего удара с помощью гиперзвуковых систем, но [их] пока в Штатах нет, а у нас есть. Поэтому если уж и говорить об этом обезоруживающем ударе, то, может быть, подумать о том, чтобы взять на вооружение наработки наши американских партнеров и их идеи обеспечения своей безопасности. Мы просто думаем над этим", — подчеркнул Путин.

Путин считает, что наличие у "потенциального противника" возможности наносить превентивные удары, а у России ее отсутствие "заставляет задуматься об угрозах", исходящих от обороны других стран.